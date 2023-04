Richesse en Algérie : le nombre de millionnaires chute en 2023 (Africa Wealth Report)

Le rapport annuel de « Henley & Partners » et « New World Wealth » a mis en lumière la situation des millionnaires en Algérie et dans le reste de l’Afrique en 2023.

Il fournit un examen complet de la richesse privée en Afrique, y compris les tendances des particuliers à valeur nette élevée, du luxe et de la gestion de la richesse, ainsi que des analyses d’experts sur l’investissement, le secteur de la migration d’investissement et la mobilité économique sur le continent.

Le rapport sur la richesse en Afrique est le guide définitif du secteur de la richesse et du luxe en Afrique, publié chaque année par Henley Partners, leader mondial de la résidence et de la citoyenneté par investissement, en partenariat avec la société de renseignements New World Wealth.

Il a donc révélé que l’Algérie compte 2.800 individus fortunés, possédant plus d’un million de dollars. Parmi eux, huit détiennent un patrimoine supérieur à 100 millions de dollars. De plus, un seul milliardaire algérien figure sur la liste des hommes les plus riches en Afrique.

En ce qui concerne le continent africain dans son ensemble, le rapport a identifié 138.000 millionnaires, en baisse de 12% par rapport à la décennie précédente. Cette diminution est principalement liée à la faible croissance économique des trois plus grands marchés d’Afrique : l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria.

Classement des pays africains en termes de richesse

Le classement des pays africains en termes de richesse est dominé par l’Afrique du Sud avec 37.000 millionnaires. L’Égypte occupe la deuxième place avec 16.100 millionnaires, suivie du Nigeria avec 9.800. Le Kenya se classe quatrième avec 7.700 millionnaires, et le Maroc cinquième avec 5.800 millionnaires.

L’Algérie se positionne en sixième place avec 2.800 millionnaires, devançant l’Éthiopie, qui compte 2.700 millionnaires. Le Ghana et la Tanzanie complètent le top 10 avec respectivement 2.600 et 2.500 millionnaires.

Le rapport souligne donc que les cinq plus grands marchés africains représentent ensemble 56% des personnes fortunées du continent et 90% des milliardaires. Sur les 32 milliardaires africains recensés, 8 se trouvent en Égypte, 5 en Afrique du Sud, 4 au Maroc et 4 au Nigeria. Cependant, leur domination continue est loin d’être assurée, et ils pourraient bientôt être confrontés à des concurrents tels que Maurice et le Rwanda, qui gagnent rapidement du terrain. L’offre namibienne de résidence par investissement la positionne également comme un futur rival potentiel.