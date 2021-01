Le ministre du Commerce Kamel Rezig veut lancer des partenariats gagnant-gagnant avec les États-Unis d’Amérique dans plusieurs domaines.

Lors de son entretien ce jeudi avec David Schenkerau, le sous-secrétaire d’Etat adjoint en charge des questions du Proche-Orient au département d’Etat américain, Kamel Rezig a exprimé le souhait de son département de lancer des « partenariats gagnant-gagnant » avec les États-Unis.

« Le ministère vise à lancer des partenariats gagnant-gagnant avec les USA dans divers domaines, à la faveur des réformes opérées par l’Algérie pour la relance de son économie, à travers la suppression de la règle 49/51 pour les secteurs non stratégiques », a indiqué Kamel Rezig.

Le ministre du Commerce a également appelé à « l’activation du Conseil d’affaires algéro-américain devant orienter et encadrer les investisseurs des deux pays en matière de lois et de critères du commerce entre l’Algérie et les USA, d’investissement et de concertation ».

« L’Algérie un partenaire stratégique pour les USA » (Schenker)

De son côté, David Schenker a déclaré que « l’Algérie était un partenaire stratégique pour les Etats Unis en Afrique, en témoigne le nombre de conventions signées auparavant dans divers domaines ».

« Les opérateurs économiques américains sont au fait des avantages offerts par le marché algérien, ce qui constitue une véritable opportunité afin d’établir des partenariats actifs à l’avenir », a-t-il ajouté.