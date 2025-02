Révolution urbaine à Alger : Rakhroukh lance une série de projets pour moderniser la capitale

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a donné, ce lundi, le coup d’envoi de plusieurs projets dans le cadre de la « Vision stratégique pour le développement et la modernisation de la capitale ».

Lors d’une visite de travail et d’inspection dans la capitale, le ministre, accompagné du wali de la wilaya d’Alger, a lancé plusieurs projets concernant le secteur sur le territoire de la wilaya. Ces initiatives s’inscrivent dans la « Vision stratégique pour le développement et la modernisation de la capitale ».

Les projets incluent un Plan blanc pour l’aménagement urbain et la réhabilitation des bâtiments, un Plan jaune dédié aux transports et à la mobilité dans la capitale, un Plan vert visant à rétablir les équilibres écologiques et à développer l’environnement urbain, ainsi qu’un Plan bleu pour l’aménagement de la façade maritime de la baie d’Alger.

Plan bleu : Aménagement de la façade maritime de la baie d’Alger

Rakhroukh a notamment donné le signal de départ des travaux d’aménagement de la façade maritime près du stade Ferhani, dans la commune de Bab El Oued, dans le cadre du Plan bleu.

Le ministre a insisté auprès des entreprises chargées de la réalisation sur l’importance de prendre en compte l’isolation contre les vagues fortes afin d’éviter des dommages importants. Il a également salué l’importance de ce projet et l’adéquation entre sa superficie et son coût.

Plan jaune : Des infrastructures pour fluidifier la mobilité urbaine

Concernant les projets du Plan jaune, destinés à faciliter les transports et la mobilité dans la capitale, le ministre a lancé, dans la commune de Chéraga, les travaux d’un tunnel souterrain de 280 mètres sur la route nationale N°41.

Ce tunnel vise à réduire la pression du trafic routier dans la région, notamment entre Chéraga et Aïn Benian, avec une livraison prévue pour juin prochain.

À El Achour, Rakhroukh a inspecté l’avancement des travaux de la deuxième phase de la voie de contournement reliant le complexe du 5 Juillet à Khraicia. Il a insisté sur la nécessité de respecter les délais contractuels, avec une livraison prévue pour fin mars prochain.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune refuse leur exploitation… Que savons-nous sur les « terres rares » en Algérie ?

Le ministre et sa délégation se sont également rendus à la commune de Baba Hassen, où ils ont constaté l’avancement des travaux de doublement de la voie de contournement reliant Baba Hassen à Saoula. Ce projet, achevé à 90 %, devrait être livré en avril.

La visite s’est conclue à Bir Khadem, où les travaux en cours sur la route nationale N°63, reliant Saoula à Bir Khadem, ont été inspectés. La première phase des travaux a été achevée, et la deuxième phase devrait débuter « dans les plus brefs délais », avec une livraison prévue pour fin avril.

Projets structurants : Une livraison échelonnée dès avril 2024

En marge de cette visite, Rakhroukh a déclaré à la presse que la plupart de ces projets, inscrits dans le programme du président de la République, entreront en service à partir d’avril prochain. Les autres devraient être livrés avant la fin de l’année en cours, au plus tard.

🟢 À LIRE AUSSI : Reprise des vols Montréal – Alger : Air Canada annonce la date de son retour

Ces initiatives témoignent de l’engagement des autorités à moderniser la capitale et à améliorer la qualité de vie de ses habitants, tout en répondant aux défis de la mobilité et de la préservation de l’environnement.