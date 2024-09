Révolution numérique : La guerre d’Algérie renaît grâce aux projets innovants du ministère

Dans le cadre des célébrations marquant le 70e anniversaire de la glorieuse Guerre de libération nationale, le ministère des moudjahidines et des Ayants-droit a dévoilé deux nouveaux projets numériques visant à sensibiliser la jeunesse algérienne à l’histoire de la révolution du 1er novembre 1954. Ces initiatives ont été présentées lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère, en présence de représentants d’organismes nationaux.

Un musée numérique mobile pour revivre la révolution

Le premier projet est un musée numérique mobile qui propose une immersion engageante dans les événements et les symboles de la révolution algérienne.

Ce projet ambitieux utilise les technologies modernes pour offrir une expérience muséale moderne, permettant aux visiteurs de revivre les moments clés de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie.

Grâce à ce musée numérique, le ministère souhaite non seulement préserver la mémoire de la révolution, mais aussi la rendre accessible aux jeunes générations à travers un format innovant et intéressant.

Une application mobile dédiée à l’histoire de la Guerre de libération

En ce qui concerne le deuxième projet, il s’agit d’une application mobile sur l’histoire de la guerre de libération nationale sera lancée en novembre prochain. Destinée principalement aux jeunes, cette application vise à documenter les batailles et les événements majeurs de la révolution algérienne.

Développée par de jeunes talents algériens spécialisés dans la création et la programmation de jeux électroniques, l’application utilise des technologies modernes pour offrir un contenu historique, enrichissant et interactif. Ce projet souligne l’importance de la créativité et du professionnalisme dans le partage du savoir historique.

L’accompagnement des start-up au service de la mémoire nationale

Des spécialistes en histoire et en communication numérique du centre national d’études et de recherche sur la résistance populaire, du mouvement national et de la révolution du 1er novembre 1954, ainsi que du musée national du moudjahid, encadrent les deux projets.

Ces experts travaillent en collaboration avec des start-up algériennes pour assurer que les projets reflètent fidèlement les événements historiques tout en étant adaptés aux attentes des jeunes générations.

De plus, le ministre des moudjahidines et des ayants-droit, Laïd Rebiga, a souligné que ces projets s’inscrivent dans une démarche de soutien des start-up, visant à promouvoir la mémoire nationale.

Il a insisté sur l’importance de la numérisation, des technologies modernes et de l’intelligence artificielle pour transmettre le message historique aux jeunes et aux générations futures.

Le ministre affirme que ces projets sont essentiels pour faire vivre l’histoire de la révolution grâce à des moyens modernes et accessibles, garantissant ainsi que le sacrifice des moudjahidines restera toujours présent dans les mémoires.