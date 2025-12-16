Révolution dans un secteur vital : le Pr algéro-américain Zerhouni présente un projet inédit à Tebboune

L’université algérienne s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le Professeur Elias Zerhouni, éminent scientifique algéro-américain reconnu mondialement pour ses travaux en médecine et en recherche.

Cette rencontre marque le lancement d’une initiative ambitieuse visant à moderniser l’enseignement supérieur en plaçant les sciences de pointe et l’intelligence artificielle (IA) au centre des priorités nationales.

Selon la Présidence, la discussion a été l’occasion de réfléchir à la refonte des méthodes d’enseignement et à la formation de professionnels capables de répondre aux défis scientifiques et technologiques de demain.

Le Professeur Zerhouni, ancien directeur des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis, a insisté sur l’importance d’un transfert de savoir-faire et de technologies modernes aux étudiants. « Nous avons rencontré le président Tebboune aujourd’hui pour discuter de l’université algérienne en ce qui concerne la science et la technologie, les étudiants et les méthodes de leur enseignement. Nous souhaitons renforcer cela dans le domaine de l’enseignement des sciences et des technologies d’aujourd’hui » a-t-il déclaré.

Tebboune et le Pr Zerhouni dessinent l’avenir des sciences et technologies dans l’enseignement supérieur

Les consultations se sont poursuivies au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En présence du ministre Kamel Baddari. L’objectif consiste à transformer la vision stratégique en un plan concret de modernisation universitaire.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie crée la surprise dans la course mondiale à l’IA et se classe N°1 au Maghreb en 2025

Sur son compte officiel, le ministre a révélé que le Professeur Zerhouni a présenté « l’idée d’un projet ambitieux visant le transfert des technologies scientifiques modernes au profit des étudiants, notamment en ce qui concerne l’intelligence artificielle appliquée au domaine médical ».

Cette démarche coordonnée, d’abord avec le chef de l’État puis avec le ministère, traduit la volonté de l’Algérie de former rapidement une nouvelle génération de spécialistes de l’IA, en particulier dans le secteur médical, un domaine crucial pour le pays. L’expérience du Professeur Zerhouni dans la gestion des budgets de recherche les plus importants au monde constitue un atout. Permettant d’aligner les programmes universitaires algériens sur les standards internationaux.

L’Algérie mise sur l’IA pour réinventer son université

L’accent mis sur les méthodes d’enseignement et l’intégration des technologies émergentes comme l’IA illustre clairement la volonté de l’État de faire de l’université algérienne un pôle d’excellence. L’objectif est double, préparer des compétences adaptées aux besoins futurs de l’Algérie. Ainsi que garantir une insertion réussie sur le marché mondial.

Ce projet, encore à ses débuts, constitue une étape clé dans la modernisation de l’université. Ainsi que dans la construction d’une plateforme scientifique et technologique capable de rivaliser à l’échelle internationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Allocation touristique : fin du cash, compte bancaire exigé… la Banque d’Algérie durcit les conditions

En s’appuyant sur l’expertise d’un scientifique de renommée mondiale, l’Algérie ouvre une nouvelle voie pour l’enseignement supérieur, où l’innovation et la maîtrise des technologies de pointe. Notamment l’intelligence artificielle, deviennent des priorités stratégiques.