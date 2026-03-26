Révision technique de la Constitution : le Parlement adopte le texte à l’unanimité

Le Parlement algérien a adopté, ce mercredi, à l’unanimité le projet de loi portant révision technique de la constitution. Réunis en session conjointe au Palais des Nations, les membres des deux chambres ont validé le texte avec 542 voix favorables, marquant une étape importante dans le processus de réforme institutionnelle.

La séance a été présidée par Azzouz Nasri, en présence du président de l’Assemblée populaire nationale Ibrahim Boughali, de la présidente de la Cour constitutionnelle Leila Aslaoui, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et responsables d’institutions.

Adoption de la révision constitutionnelle : Un vote à l’unanimité au Parlement algérien

La validation à l’unanimité par le Parlement algérien de ce projet de révision constitutionnelle souligne l’importance accordée à la modernisation du cadre juridique. Ce vote reflète un consensus politique sur la nécessité d’adapter la Constitution aux enjeux contemporains.

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L’approbation de la loi par 542 voix favorables témoigne d’un engagement fort envers la réforme institutionnelle. Cette étape est perçue comme un jalon crucial pour renforcer la gouvernance et l’efficacité des institutions publiques en Algérie.

La participation active des membres des deux chambres du Parlement met en évidence la volonté commune de faire progresser le pays sur la voie de la modernisation et du développement.

Objectifs de la révision technique : Clarification et cohérence du cadre juridique

Cette révision constitutionnelle concerne 12 amendements visant essentiellement à améliorer certains aspects techniques du texte constitutionnel. Cette révision vise à clarifier les dispositions existantes, à éviter toute ambiguïté dans leur interprétation et à assurer une meilleure organisation du fonctionnement des institutions.

Avant le vote, les chefs de groupes parlementaires ont exprimé leur soutien au projet, soulignant qu’il permettra une application plus précise des règles constitutionnelles et contribuera à renforcer l’efficacité des institutions publiques.

Les 12 amendements inclus dans cette révision ont été soigneusement élaborés pour répondre à des besoins spécifiques de clarification et d’amélioration du texte constitutionnel. Ils visent à garantir une interprétation plus précise et une application plus efficace des règles fondamentales de l’État.

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Vers des institutions plus solides : L’impact de la révision selon Azzouz Nasri

Dans son intervention, Azzouz Nasri a affirmé que cette révision constitue « une nouvelle étape » vers des institutions plus cohérentes et plus solides. Il a salué les réformes engagées sous l’impulsion du président de la République Abdelmadjid Tebboune, visant à moderniser l’État et à consolider ses fondements.

Selon lui, ces réformes traduisent une volonté de bâtir un système institutionnel équilibré, fondé sur le respect des principes démocratiques, le renforcement du contrôle et l’élargissement des libertés.

Modernisation de l’État et consolidation des fondements démocratiques

L’impulsion donnée par le président Abdelmadjid Tebboune pour la révision constitutionnelle s’inscrit dans une vision globale de modernisation de l’État algérien. Cette démarche vise à renforcer les bases de la démocratie et à garantir une gouvernance plus transparente et responsable.

Les réformes engagées témoignent d’une volonté politique forte de bâtir un système institutionnel solide, capable de répondre aux aspirations du peuple algérien.

Le rôle du ministère de la Justice : Assurer la cohérence des dispositions constitutionnelles

De son côté, le Ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaa, a souligné que ces modifications garantiront une meilleure cohérence des dispositions constitutionnelles.

Il a précisé que cette révision vient compléter la réforme constitutionnelle de 2020, en corrigeant certaines lacunes observées dans la pratique et en affinant les mécanismes juridiques.

Cette révision, selon le Ministre de la Justice, s’inscrit dans la continuité des efforts de modernisation du cadre juridique algérien. Elle vise à corriger les imperfections constatées lors de l’application de la réforme de 2020 et à perfectionner les mécanismes de droit pour une meilleure efficacité.

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