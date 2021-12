Révision du point indiciaire : vers une hausse des salaires en 2022 ?

Dans un contexte marqué par une hausse des prix sans précédent et une détérioration du pouvoir d’achat, le gouvernement algérien prévoit de nouvelles mesures. En effet, il y a environ deux mois, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a ordonnée l’augmentation du point indiciaire dans la Fonction publique.

Hier, jeudi 30 décembre, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, est revenu sur ce sujet avec de nouvelles déclarations. Lors d’une conférence de presse au Palais du gouvernement à Alger, le premier responsable du gouvernement algérien a annoncé la révision du point indiciaire des salaires à partir du deuxième semestre 2022.

« Nous allons procéder à la révision du point indiciaire à partir du deuxième semestre 2022 », a déclaré Aïmene Benabderrahmane. Le premier ministre ajoute que La loi de finances 2022 « prévoit de nouvelles mesures qui garantissent l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens, notamment les salariés », Et ce, à travers l’allègement de la charge fiscale dans le cadre de la révision du barème de l’impôt sur les salaires.

Tebboune signe la Loi de Finances 2022

Pour rappel, Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a signé hier, 30 décembre la nouvelle loi de Finance 2022 en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil et du président de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) Brahim Boughali.

Étaient présents également le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane et le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha. Rappelons par ailleurs que cette nouvelle loi a fait couler beaucoup d’encre et a été critiquée par certains partis politiques à l’instar du FFS et du PT.