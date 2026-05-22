Révision du calendrier vaccinal au Journal officiel : ces vaccins deviennent obligatoires en Algérie

Le calendrier de vaccination obligatoire en Algérie évolue avec l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre réglementaire publié dans le dernier numéro du Journal officiel (n°36, daté du 28 avril 2026). Une mise à jour qui revoit plusieurs étapes clés de la vaccination des enfants, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence, avec l’introduction de nouveaux vaccins et l’actualisation de certaines protections existantes.

L’objectif affiché par les autorités sanitaires est de renforcer la prévention contre plusieurs maladies infectieuses encore présentes ou à risque de réémergence.

Selon les éléments contenus dans le texte réglementaire, cette réforme vient compléter un dispositif mis en place en 2018. Et s’inscrit dans une logique d’adaptation aux évolutions épidémiologiques.

Programme national de vaccination actualisé : les principales modifications introduites par le nouveau texte officiel

Le nouveau cadre du calendrier de vaccination obligatoire en Algérie introduit plusieurs changements structurants dans les vaccins administrés aux enfants à différents âges.

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Parmi les principales mesures annoncées :

Ajout d’un vaccin antipoliomyélitique oral pour les nourrissons dès l’âge de 2 mois, en complément de la forme injectable déjà utilisée.

pour les nourrissons dès l’âge de 2 mois, en complément de la forme injectable déjà utilisée. Introduction d’un vaccin obligatoire contre le virus du papillome humain (VPH) pour les enfants scolarisés âgés de 11 à 13 ans.

pour les enfants scolarisés âgés de 11 à 13 ans. Remplacement du vaccin antipneumococcique 13-valent par un vaccin couvrant un spectre plus large de sérotypes de pneumocoques.

Ces ajustements concernent principalement les enfants de 2 mois à 13 ans, avec une structuration plus précise des étapes de vaccination au fil de la croissance.

Les vaccins concernés dès les premiers mois de vie

Le texte réglementaire précise également les vaccins administrés dès les premiers mois de vie. Notamment à 2, 4 et 12 mois. Ces doses incluent plusieurs protections essentielles contre des maladies infectieuses.

Selon la source officielle, ces étapes comprennent notamment des vaccins contre :

La poliomyélite

L’hépatite

Les infections à pneumocoques

Le dispositif vise à consolider la couverture vaccinale dès le plus jeune âge, en intégrant des schémas de prévention élargis.

Introduction du vaccin contre le papillomavirus

L’une des évolutions majeures du calendrier de vaccination obligatoire en Algérie concerne l’intégration du vaccin contre le virus du papillome humain dans le programme national.

Ce vaccin devient obligatoire pour les enfants âgés de 11 à 13 ans scolarisés. Selon les dispositions du nouveau texte publié au JO.

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Le papillomavirus est associé à plusieurs pathologies, dont certaines formes de cancers. Ce qui explique son intégration dans les programmes de vaccination à l’échelle internationale.

Une mise à jour du vaccin antipneumococcique

Autre changement notable, le vaccin antipneumococcique 13-valent est remplacé par une version couvrant davantage de sérotypes.

Cette mise à jour concerne des bactéries responsables de maladies parfois sévères, notamment :

Les méningites

Les pneumonies

Certaines infections invasives graves

L’objectif est d’élargir la protection immunitaire des enfants face à ces pathologies.

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Enfin, le texte officiel précise que ces ajustements constituent une actualisation du programme national de vaccination. En tenant compte des recommandations sanitaires et des besoins de protection des différentes tranches d’âge.