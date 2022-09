Révision à la hausse du dinar : un économiste livre son analyse

Ces derniers jours, le dinar algérien a enregistré un bond enrichissant dans le secteur économique selon les transactions bancaires officielles qu’enregistre la banque d’Algérie, cet exploit financier est le premier de son genre depuis une décennie.

Conformément aux données officielles de change et aux constats observés tout au long de cette semaine, la valeur du dinar algérien s’est enrichie de façon exceptionnelle. Ce dimanche matin, le dinar algérien se retrouve échangé face au dollar américain à 140 DZD , tandis que la valeur de l’euro a atteint 138,6 face à notre monnaie officielle. C’est ce qu’a également affirmé hier le président de la république M. Abdelmadjid Tebboun, prévoyant une amélioration économique après avoir connu un ralentissement considérable causé par la pandémie Covid-19, le président indique également que « la plupart des indicateurs sont aujourd’hui au vert ».

Selon le suivi de l’évolution monétaire, le dinar a connu une hausse de 12,5 % ces derniers jours et en une période très réduite en temps par rapport au même mois de l’an dernier, en raison principale , l’inflation économique en Europe qui cause une importante baisse de l’euro , cette devise qui est désormais inférieure à 140 dinars, et qui se retrouve en dessous du seuil de parité contre le dollar américain .

Dans une interview accordée à nos confrères du « Jeune indépendant », l’économiste et financier Souhil Meddah explique les acteurs principaux du dernier enrichissement du dinar, démontrant les causes et les impacts de ce développement économique sur le pays.

Puissant come-back du dinar, les explications

Souhil Meddah explique que la cause principale de cette hausse enrichissante est relative à l’environnement qui supporte potentiellement les cotations en monnaie locale, et qui est un facteur de très forte valorisation, on rappelle également que la cotation du dinar algérien est basée sur deux critères qui sont : le fixing qui continue d’être contrôlé par la Banque d’Algérie et les facteurs financiers divers tel que : le niveau des réserves de change, la compétitivité économique, le PIB national et la balance des paiements.

À ce titre, cette hausse est définie par les spécialistes comme brusque et relativement forte par rapport aux agrégats communiqués, ce qui risque d’engendrer une situation artificielle et doit être surveillée de très près par l’autorité financière du pays qui est la Banque d’Algérie.

Il est par ailleurs important de rappeler la situation monétaire internationale, qui démontre des signes d’affaiblissement de la monnaie unique, notamment face au dollar . Depuis près de mars 2022, l’euro est en baisse constante à cause de la crise énergétique, l’inflation des prix et l’augmentation des coûts d’exploitation due à la demande des secteurs intermédiaires. Après la crise sanitaire, la banque centrale européenne (BCE) misait sur une reprise rapide de la croissance, contrairement à la Réserve fédérale américaine (FED) qui tentait de soutenir le dollar américain en relevant son taux directeur à 3,25 %.

Cette série d’événements économiques et de conditions géopolitiques complique les choses, en particulier pour la zone euro, qui risque de connaître une situation inhabituellement clivante. À travers ce cheminement d’événements, il est important d’anticiper une reprise probable de la monnaie unique, au plus tard vers le début du deuxième semestre 2023, notant que l’enrichissement de notre monnaie est essentiellement dû à une réaction d’intermédiation entre le dollar et l’euro, qui est presque au seuil de parité, en retrouvant parfois l’euro placé en dessous du dollar américain. Autrement dit, et à titre de conclusion, l’appréciation du dinar a été en majorité provoquée par des événements externes d’abord par la stabilité du dollar, qui est d’un grand avantage dépendant la production du dinar en contrepartie des recettes des hydrocarbures, mais aussi par la chute de l’euro, qui engage moins de dinars lors de son achat. Cette tendance monétaire est alimentée par des effets de conjoncture, alors que nos réformes structurelles n’ont pas encore livré de conditions favorables par rapport aux principes avantagés.

Enrichissement du dinar, éphémère ou durable dans le temps ?

L’économiste déclare que de nombreuses prédictions et calculs sont effectués par des analystes financiers professionnels, mais qu’il affirme objectivement, que la situation est entièrement éphémère et conjoncturelle. À savoir que les devises réagissent directement et instantanément aux conditions économiques et environnementales, et peuvent rapidement prendre une autre tournure économique et donc impacter le dinar de façon indirecte, la solution est selon le spécialiste profiter de cette situation pour renforcer la compétitivité économique en misant sur des politiques monétaires plus souples et mieux adaptées aux conditions économiques.

Pouvoir d’achat en Algérie, les conséquences

L’économiste Souhil Meddah exprime que cette hausse ajusterait positivement le coût et le pouvoir d’achat des biens importés ou des produits semi-finis à la consommation. Cependant, les projets de développement dans le volet industriel et la volonté de conquérir d’autres marchés et d’autres espaces défieront la monnaie afin de définir un marché compétitif à la hauteur des attentes des investisseurs.