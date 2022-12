Revenus YouTube Oum Walid : la yotubeuse dément les rumeurs

Combien gagne Oum Walid de sa chaine Youtube ? En effet, cette question a fait un grand bruit sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Et la cause ? Les statistiques dévoilées par le site spécialisé Net Worth Spot. Dans le détail, ledit site a fait état d’une somme pharaonique gagnée annuellement par la youtubeuse culinaire Oum walid.

Tandis que plusieurs personnes n’étaient pas tout à fait d’accord avec le chiffre dévoilé, d’autres estiment que cette fortune est acceptable, eu égard du nombre de vues et d’abonnés dans la chaîne youtube de la principale concernée. Pour rappel, il est question d’environ 11 millions d’abonnés et 2 milliards de vues ! On notera dans le même sillage que celle qui a décidé de ne pas montrer son visage au grand public avait reçu le trophée Diamond en septembre dernier.

Sachant que plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux ont lancé un appel afin de soutenir la femme en question à atteindre cet objectif. Elle qui est tant appréciée et estimée par ses followers. Et cela, depuis la publication de sa première vidéo en 2015. En effet, la créatrice de contenu culinaire a obtenu les faveurs des Algériens via ses recettes faciles, efficaces et qui sont à la portée de toutes les familles.

Chose qui lui a permis d’attirer l’attention de Samira Bezaouia. Cette dernière n’est autre que la fondatrice de la chaîne de télévision Samira TV, spécialisée dans la cuisine et la gastronomie. De ce fait, Oum Walid a présenté plusieurs de ses recettes sur les petits écrans sans jamais délaisser sa chaîne youtube.

Oum Walid dément les rumeurs

Comme on l’avait susmentionné, le site Net Worth Spot spécialisé dans les statistiques a dévoilé les gains de Oum Walid. Cela dans le cadre d’une étude qui l’avait mené. À en croire ses divulgations, les gains de la youtubeuse ont atteint 4 millions de dollars. En fait, le même site a indiqué qu’il est difficile d’avoir un chiffre exact. Cependant, celui-ci pourrait atteindre 4.7 millions de dollars.

La même source a indiqué que les estimations sont déterminées en fonction des revenus publicitaires sur youtube. Partant du constat que les youtubeurs gagnent entre 3 à 7 dollars pour 1.000 vues, la cuisinière gagne 838.000 dollars annuellement. Sachant que le nombre de vues journalier sur sa chaîne est de 456.000. De sa part, Oum Walid a brisé le silence et a donné plus de détails à cet égard.

Selon ce que rapporte la chaîne Echorouk Tv, la principale concernée a complètement démenti les rumeurs qui circulent ! Dans le détail, Samira Bezaouia a fait savoir qu’elle avait déjà appelé la présentatrice. Cette dernière, a affirmé qu’elle recevait uniquement de petites sommes de la banque en fonction du nombre de vues et d’abonnés !