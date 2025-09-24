Revenus hydrocarbures : combien l’Algérie a-t-elle tiré de son pétrole et gaz en 2024 ?

L’économie algérienne a engrangé 45,23 milliards de dollars de recettes d’exportation d’hydrocarbures en 2024. Ce chiffre, issu du rapport annuel de la Banque d’Algérie, marque un repli par rapport au pic de 50,49 milliards de dollars enregistré l’année précédente.

Il se maintient cependant à un niveau robuste, confirmant la résilience du secteur face aux fluctuations du marché mondial. Ces revenus illustrent aussi une nette amélioration comparée aux années de la pandémie, où ils avaient chuté à 20,02 milliards de dollars en 2020.

Le gaz naturel s’impose une nouvelle fois comme le pilier des finances nationales, devant le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés.

Gaz naturel : le pilier des exportations énergétiques algériennes en 2024

Le gaz naturel a consolidé sa position de produit phare en 2024. Il a généré à lui seul 13,04 milliards de dollars de recettes, représentant 28,8% du total des revenus des hydrocarbures.

Le pétrole brut arrive en seconde position avec une contribution de 11,89 milliards de dollars, soit 26,3% des recettes globales. Les produits pétroliers raffinés affichent une performance positive, atteignant 9,17 milliards de dollars contre 8,5 milliards en 2023.

Cette progression est attribuée à une augmentation des volumes exportés, signalant une amélioration du rendement des raffineries locales. Les exportations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont pour leur part rapporté 3,31 milliards de dollars, tandis que les condensats ont contribué à hauteur de 1,72 milliard de dollars.

Énergie : un secteur transformé depuis la pandémie

Les cinq dernières années ont été marquées par une volatilité extrême. Après le creux historique de 2020, lié à la crise du Covid-19, les revenus ont connu une envolée spectaculaire pour atteindre un pic à 59,74 milliards de dollars en 2022.

Cette flambée fut directement impulsée par la flambée des prix de l’énergie sur fond de tensions géopolitiques internationales.

La comparaison entre 2024 et cette année record montre un retour à une situation moins tendue, mais à un niveau bien supérieur à la période pré-crise. Le rapport souligne ainsi la capacité de l’économie nationale à absorber les chocs externes.

La stabilité des volumes face à la volatilité des prix

L’analyse détaillée des exportations révèle une tendance majeure. Les volumes exportés affichent une stabilité remarquable pour les principaux produits. Le pétrole brut maintient un volume annuel proche de 145 millions de barils. Les exportations de gaz naturel se stabilisent quant à elles autour de 34 à 39 milliards de mètres cubes par an.

Cette régularité consolide le statut de l’Algérie comme fournisseur fiable sur le marché mondial. En revanche, les prix ont connu des variations importantes. Le baril de pétrole brut, après avoir culminé à 103,7 dollars en 2022, s’est établi à 82,0 dollars en 2024.

Le prix du gaz naturel liquéfié a suivi la même trajectoire, passant de 14,3 dollars par million d’unités thermiques britanniques (MBTU) en 2022 à 10,5 dollars en 2024.

Hydrocarbures : une diversification accrue de la structure des exportations

Les données confirment une transformation profonde de la composition des ventes d’hydrocarbures. La part du gaz naturel, bien que dominante, est passée de 32,5% en 2023 à 28,8% en 2024. Celle des produits pétroliers raffinés a significativement augmenté, grimpant de 16,8% à 20,3% sur la même période.

Cette évolution traduit une diversification progressive des sources de revenus, réduisant la dépendance historique au pétrole brut au profit d’une valorisation accrue des ressources gazières et des capacités de raffinage. Cette mutation structurelle contribue à une meilleure stabilité des recettes à long terme.

Parallèlement, les transferts de revenus des compagnies pétrolières étrangères ont atteint un total de 3,08 milliards de dollars en 2024, le pétrole brut concentrant la majeure partie de ces transferts avec 2,18 milliards de dollars.

