Revente interdite : TIRSAM s’explique sur une clause suscitant la controverse

L’entreprise Tirsam, fleuron de l’industrie du camion basée à Batna, s’est récemment retrouvée au cœur d’une vive polémique après la diffusion d’un document interne évoquant une interdiction de revente des véhicules « à vie ». Présentée par certains comme une mesure radicale et liberticide, cette initiative a suscité de nombreuses interrogations parmi les professionnels du transport et les observateurs du marché.

Selon les premières interprétations, Tirsam impose à chaque acquéreur de signer un engagement écrit précisant que le camion est réservé à un usage strictement personnel et qu’il ne peut être cédé ni revendu à un tiers de manière définitive. Une décision perçue comme une tentative de verrouillage total du circuit de distribution, dans un contexte marqué par une forte demande et une tension persistante sur le marché des véhicules industriels.

Tirsam clarifie sa mesure controversée sur la revente des camions

Face à l’ampleur du débat, l’entreprise a tenu à apporter des clarifications. Dans un communiqué explicatif, Tirsam affirme que le document faisant l’objet de controverses ne prévoit aucun engagement à vie interdisant l’achat ou la vente, et qu’il ne vise en aucun cas à restreindre la liberté des personnes dans leurs transactions légales. La société insiste sur le fait que le texte a été mal interprété et sorti de son cadre initial.

Selon Tirsam, la démarche s’inscrit exclusivement dans une logique de sensibilisation et de prévention contre les risques liés aux pratiques illégales et préjudiciables, notamment la spéculation et le détournement de véhicules vers des usages non conformes à la réglementation. L’objectif principal serait de responsabiliser les acquéreurs, en les informant clairement des conséquences juridiques de certains comportements.

Le communiqué précise que la responsabilité incombe avant tout à la personne qui commet l’infraction. Ainsi, en cas d’orientation volontaire d’un camion vers un point de vente de substances nuisibles ou vers une activité illégale, l’auteur de cet acte devra en assumer seul les conséquences civiles et pénales. L’entreprise déclare qu’elle n’assume aucune responsabilité pour les conséquences liées aux infractions à la législation commises par des tiers.

Pourquoi Tirsam impose un engagement aux acheteurs de camions

Pour Tirsam, cette clarification vise à rétablir la vérité et à rassurer ses clients. Le constructeur rappelle que son intention première demeure la préservation des équilibres du marché national, la lutte contre la spéculation et la garantie que ses camions profitent réellement aux opérateurs économiques et investisseurs qui en ont besoin pour leurs activités de transport.

En réaffirmant son attachement au respect de la loi et à la transparence, Tirsam espère désormais clore la polémique et recentrer le débat sur les véritables enjeux du secteur : la régulation du marché, la responsabilité individuelle et le développement durable de l’industrie nationale du camion.