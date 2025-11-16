Révélations César 2026 : qui sont les artistes d’origine algérienne sélectionnés ?

L’univers du cinéma français et international retient son souffle à l’approche de la 51ᵉ cérémonie des César, le rendez-vous incontournable qui s’apprête à célébrer les plus belles réussites de l’année. Fidèle à une tradition désormais bien établie, la soirée se tiendra dans l’enceinte mythique de l’Olympia de Paris, le vendredi 27 février 2026.

Tandis que les cinéphiles attendent avec impatience les nominations finales, l’Académie des César a déjà lancé les hostilités en dévoilant les premières listes des noms présélectionnés dans les différentes catégories. Cet aperçu initial a notamment permis de lever un coin du voile sur les prometteuses Révélations 2026.

Un constat s’impose : ces premières sélections sont marquées par une forte diversité, soulignée par une pléiade de talents d’origine algérienne qui ont laissé une trace sur ces listes.

Qui sont les artistes d’origine algérienne cités dans les Révélations 2026 ?

Chaque année, l’annonce des Révélations des César suscite une vive émotion, marquant la consécration des deux nouveaux visages ayant brillé dans nos écrans tout au long de l’année précédente. Pour sa nouvelle édition, la liste des talents émergents présélectionnés est notablement enrichie par la présence de plusieurs artistes d’origine algérienne.

Parmi eux, l’artiste franco-algérien Sofiane Zermani, alias Fianso, s’est particulièrement distingué après une longue carrière dans le rap. Sa performance dans Le Roi Soleil, un film policier réalisé par Vincent Maël Cardona, lui vaut une place dans cette liste prestigieuse.

Toujours dans les révélations masculines, Idir Azougli, qui incarne, dans Météors, le rôle de Dan, l’un des trois amis principaux du film, aux côtés de Mika (Paul Kircher) et Tony (Salif Cissé). La liste des Révélations 2026 inclut par ailleurs le nom de Younès Boucif pour son rôle dans La Petite cuisine de Mehdi.

Du côté de l’Espoir féminin 2026, la jeune actrice, à peine 23 ans et d’origine algérienne, Nadia Melliti, qui a déjà remporté ce prix l’an dernier, revient dans cette liste pour tout son premier rôle au cinéma ; celui de Fatima dans le troisième long métrage de Hafsia Herzi, La Petite Dernière.

Mohamed Bourouissa en lice pour le meilleur court métrage de fiction 2026

Les membres du Comité Courts Métrages de Fiction de l’Académie des César ont sélectionné 24 films qui vont concourir au César du meilleur court métrage de fiction. Le film Généalogie de la Violence du réalisateur d’origine algérienne Mohamed Bourouissa.

Ce court métrage expérimental s’ouvre sur une scène familière aux personnes racisées : un jeune homme et sa petite amie subissent un contrôle d’identité policier qui dégénère rapidement en humiliation et aliénation. Par cette séquence, le réalisateur Mohamed Bourouissa dénonce la violence structurelle et la brutalité latente qui conditionnent l’existence des communautés marginalisées en Occident, interrogeant la légitimité des procédures de contrôle.

Narrativement, le film utilise un langage équivoque et contrasté, alternant des scènes réelles avec des images de synthèse inspirées de la science-fiction (Dark City, Dredd). Cette hybridation visuelle traduit la dissociation psychique du protagoniste face à la violation subie lors de la fouille.

