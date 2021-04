Révélations ahurissantes du procureur sur l’affaire d’un cadre l’OAIC

Le procureur de la République du pôle pénal du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), Kara Chaker, fait des révélations ahurissantes du procureur sur l’affaire d’un cadre de l’OAIC (Office algérien interprofessionnel des céréales).

Selon le procureur, le cadre de l’OAIC qui est âgé de 61 ans a réalisé des transactions bancaires suspectes au Luxembourg de l’ordre de 1.9 millions d’Euros.

“Le suspect possédait plusieurs biens immobiliers dont une villa 513 m², un local commercial de 200 m² et un appartement de 180 m² à Alger, acquis entre 2004 et 2009 (…) Il effectuait de fréquents déplacements entre l’Algérie et la France, à raison d’un voyage tous les deux mois”, a-t-il révélé.

Kara Chaker a également révélé que les services de sécurité ont récupéré, après perquisition du domicile du mis en cause, des montants en dinars et en devise, et des documents et des relevés.

Le mis en cause incarcéré

Le cadre de l’OAIC a été placé en detention provisoire par le juge d’instruction au pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

Le responsable en question est impliqué dans des affaires de corruption, pour “enrichissement illicite”, “blanchiment d’argent” et “octroi d’indus avantages”.