Révélation de l’année, Farès Chaïbi se positionne parmi les meilleurs jeunes d’Europe

Révélation de l’exercice footballistique 2022/2023, l’international algérien, Farès Chaïbi, continue son ascension fulgurante. En effet, élément phare de la formation toulousaine cette année, le Fennec se positionne dans un classement de marque avec la fin de cette saison.

Ainsi, dans un classement des joueurs les plus décisifs en Europe de la catégorie de moins de 21 ans, l’international algérien Chaïbi rivalise avec les futures stars du ballon rond européen.

Établi par le compte Twitter spécialisé, PopFoot, ce classement met en valeur les 20 jeunes joueurs qui se sont distingués lors de cette saison. Avec 8 buts et 5 passes décisives en 42 matchs disputés lors de cet exercice (en club et sélection), Farès Chaïbi est arrivé 16e au classement de PopFoot.

Comptant un total de 13 implications pour sa première saison en section professionnelle, Chaïbi confirme son talent et se mesure désormais à des joueurs en passe d’être confirmés.

À noter que Farès Chaïbi est le seul joueur arabe de ce classement et le 3e joueur africain, derrière le sénégalais, Nicolas Jackson, et burkinabé, Dango Ouattara. Le classement a été dominé par l’anglais, Bukayo Saka et son compatriote, Jude Bellingham ou encore l’allemand, Jamal Musiala.

Ligue 2 française : Victor Lekhal se distingue

Le milieu de terrain algérien, Victor Lekhal, signe une saison remarquable en Ligue 2 française. En effet, figurant dans le 11 type de la seconde division française lors des trophées UNFP, Lekhal se démarque une autre fois avec une stat de prestige. Ainsi, l’international algérien comptabilise 298 passes interceptées lors de cette saison.

Un chiffre remarquable qui propulse le Fennec aux premiers rangs des joueurs prolifiques dans l’antichambre du football français.

Le club du Havre AC a félicité son joueur pour ce « record » en disant, « Victor Lekhal a récupéré 298 ballons en Ligue 2 BKT cette saison. Personne n’a fait mieux. » lit-on sur le compte du club de la Normandie. Pour rappel, Lekhal a été appelé en sélection algérienne pour le rassemblement du mois de juin.