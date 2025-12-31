Réveillon 2026 : le métro d’Alger annonce un dispositif spécial

À l’occasion des festivités de la fin d’année 2025 et de l’accueil du Nouvel An 2026, la société d’Exploitation de Métro d’Alger (SEMA) a annoncé un aménagement exceptionnel de ses horaires de service pour la journée du mercredi 31 décembre.

Dans un communiqué diffusé ce jour, la SEMA précise que l’exploitation du réseau sera prolongée jusqu’à 01h00 du matin. Cette mesure vise principalement à accompagner le flux important de voyageurs durant cette nuit de fête et à garantir des déplacements fluides à travers la capitale.

L’entreprise souligne que cette initiative a pour objectif de permettre aux citoyens de se déplacer dans des conditions de sécurité et de confort optimales, facilitant ainsi l’accès aux différents points de rassemblement et de célébration pour le passage à la nouvelle année.

Sécurité : Le plan spécial de la Gendarmerie pour sécuriser le Nouvel An et les vacances

Parallèlement, le Commandement de la Gendarmerie Nationale a dévoilé un plan de sécurité préventif spécial pour le Nouvel An, qui coïncide avec les vacances scolaires. L’objectif est d’ assurer la protection des personnes et des biens, tout en sécurisant les axes routiers à travers l’ensemble du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2026 : Voici la date du 1ᵉʳ jour selon les premiers calculs astronomiques

Selon le communiqué officiel, ce dispositif prévoit une présence accrue sur le terrain pour maintenir l’ordre public, notamment dans les zones connaissant une forte affluence. Les points clés du dispositif incluent :

Sécurisation des sites stratégiques : Surveillance des zones touristiques, des complexes hôteliers, des centres commerciaux et des gares (trains et bus).

Focus sur le Sud : Une attention particulière est portée sur le Grand Sud algérien , destination privilégiée des touristes nationaux et étrangers en cette période.

, destination privilégiée des touristes nationaux et étrangers en cette période. Fluidité routière : Déploiement de patrouilles aux entrées des grandes agglomérations et sur les axes principaux pour prévenir les embouteillages.

🟢 À LIRE AUSSI : Fonction publique : Paiement « exceptionnel » des salaires de janvier 2026

Au-delà de la surveillance, la Gendarmerie Nationale mise sur la sensibilisation. Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence et au strict respect du code de la route, particulièrement en raison de l’instabilité météorologique hivernale.