Augmentation du SNMG : Hanoune révèle la date tant attendue après sa rencontre avec Tebboune

Le dossier très attendu de l’augmentation du Salaire National Minimum Garanti (SNMG) en Algérie prend une tournure plus concrète. Alors que le gouvernement n’avait pas encore officiellement annoncé les détails, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a affirmé avec précision que cette revalorisation interviendra dès janvier prochain.

La déclaration a été faite ce vendredi lors d’une conférence de presse au siège du PT, et s’inscrit dans le prolongement d’une audience accordée par le président Abdelmadjid Tebboune le 25 novembre dernier.

Hanoune prend ainsi au mot l’exécutif, transformant une orientation générale en un engagement daté. Elle a insisté sur le fait que la hausse du salaire minimum garanti fait partie d’un cahier de doléances plus large porté par diverses catégories de travailleurs, notamment les enseignants de la formation professionnelle et les personnels des services publics.

Parmi ces revendications figure l’augmentation du salaire minimum garanti dès le début de l’année prochaine, a-t-elle déclaré, soulignant l’urgence de cette mesure.

SNMG en Algérie : Louisa Hanoune annonce la revalorisation dès janvier 2026

Un des points cruciaux soulevés par la dirigeante du PT concerne les craintes des ménages modestes de voir la hausse salariale compensée par une réduction des aides de l’État. Sur ce point, Louisa Hanoune se veut rassurante : »Il a été précisé que cette revalorisation du salaire minimum ne touchera pas aux transferts sociaux. »

Elle a pris soin de rappeler que ces transferts sociaux ne se limitent pas aux subventions sur les produits alimentaires de base, mais englobent également des secteurs vitaux tels que la santé, l’éducation, les transports, et concernent aussi les retraités et les personnes en situation de handicap. Un signal clair que l’État maintiendra son filet de sécurité sociale.

Pour rappel, le SNMG est actuellement fixé à 20 000 dinars, soit environ 145 dollars au taux de change officiel. Le principe de sa revalorisation avait été annoncé à l’issue du Conseil des ministres du 16 novembre 2025, où le président Tebboune avait chargé le ministre des Finances de préparer le dispositif d’application.

En annonçant publiquement cette échéance concrète – janvier 2026 – Louisa Hanoune définit un calendrier précis pour l’engagement de l’exécutif. Elle établit ainsi un jalon clair pour la mise en œuvre rapide de cette mesure sociale très attendue.