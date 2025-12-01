Revalorisation des retraites : Tebboune dissipe le flou et fixe une date

L’année 2026 s’annonce déterminante pour des millions de retraités. Après des mois d’incertitudes, la question des pensions revient au premier plan, portée à la fois par les engagements du Président Abdelmadjid Tebboune et les révélations de Louisa Hanoune. Entre assurances présidentielles et décisions institutionnelles, le dossier des retraites sort enfin de la zone grise.

Lors d’une rencontre de quatre heures avec la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, le chef de l’État a confirmé l’entrée en vigueur des augmentations dès janvier 2026, une promesse qui fait écho aux orientations annoncées hier en Conseil des ministres. Ainsi, le calendrier, longtemps flou, se précise et relance l’espoir chez les bénéficiaires d’un système longtemps critiqué pour ses lenteurs.

Revalorisation des retraites : ce que Louisa Hanoune a rapporté du face-à-face avec Tebboune

Lors de sa conférence de presse, Louisa Hanoune a présenté un point central de son entretien avec le Président, la concrétisation des augmentations de retraites restées en suspens en 2025.

Elle a affirmé avoir interrogé directement le chef de l’État sur ce dossier sensible, rappelant que la hausse promise pour mai 2025 n’avait jamais été appliquée. Selon elle, la réponse a été sans ambiguïté.

🟢 À LIRE AUSSI : Hausse du SMIG et de l’allocation chômage : voici les nouveaux montants décidés par l’État

« Parmi les dysfonctionnements que j’ai soulevés figure celui qui concerne les retraites dont les augmentations annoncées pour le mois de mai n’ont pas encore été concrétisées. Le Président m’a assuré que ce sera réglé dès janvier 2026 », a-t-elle déclaré.

Cette précision confirme que la revalorisation prévue mais gelée depuis plusieurs mois suivra finalement un calendrier clair. Pour Louisa Hanoune, cette mesure représente un signal fort adressé aux retraités, nombreux à dénoncer l’érosion de leur pouvoir d’achat.

Ce que la rencontre a permis de clarifier

Selon la SG du PT, plusieurs éléments clés ont été abordés :

La non-application des hausses annoncées en 2025 ,

, Les difficultés administratives qui ralentissent le traitement des dossiers,

La nécessité d’une régularisation dès le début de l’année prochaine.

Elle a également souligné que cette décision intervient dans un contexte où de nombreux retraités peinent à suivre l’évolution du coût de la vie, en particulier face à la hausse continue des prix.

Le Conseil des ministres valide le cap : Tebboune ordonne une révision des pensions

Quelques jours après les déclarations de Louisa Hanoune, le Conseil des ministres a confirmé que le dossier des retraites se trouvait désormais au cœur des priorités gouvernementales.

Dans son communiqué, la Présidence a indiqué que le Chef de l’État avait ordonné au ministre du Travail de présenter des propositions détaillées pour la révision et la hausse des pensions et allocations de retraite.

🟢 À LIRE AUSSI : Hausse du SMIG et de l’allocation chômage : voilà ce qu’a tranché le Conseil des ministres !

Selon le texte officiel, ces propositions passeront entre les mains du ministère des Finances avant d’être tranchées définitivement lors du prochain Conseil des ministres.

Cette séquence institutionnelle conforte les assurances données à Louisa Hanoune et aligne les annonces politiques sur une démarche administrative concrète.

Révision des retraites : une mise en œuvre annoncée pour janvier 2026

Qu’il s’agisse des assurances données directement par Tebboune à Louisa Hanoune ou des orientations du Conseil des ministres, le message converge, les augmentations des pensions de retraite doivent entrer en vigueur en janvier 2026. Les retraités attendent désormais deux clarifications majeures :

Les taux exacts d’augmentation,

d’augmentation, Les modalités de régularisation de la hausse non appliquée en 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Allocation de solidarité : ces 3 catégories désormais bénéficiaires, même en cas de revenu du conjoint

Ces précisions devraient être connues lors du prochain Conseil des ministres, où les propositions finalisées seront examinées. La feuille de route annoncée par la Présidence repose sur trois niveaux :

élaboration des propositions par le ministère du Travail, évaluation financière par le ministère des Finances, validation politique au Conseil des ministres.

Ainsi, ce schéma vise à garantir une mise en œuvre rapide et structurée. Sans créer de flou sur les modalités d’application.