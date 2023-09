Réussite de la rentrée scolaire 2023-2024 : les dispositions du ministère de l’Intérieur

A la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministère de l’Intérieur, soucieux de la réussite et de la sécurité des élèves à la rentrée scolaire, a pris des mesures visant à garantir un environnement éducatif propice et à améliorer les services éducatifs en général.

En effet, dans l’optique d’améliorer les conditions d’apprentissage, le ministère de l’Intérieur a mis en place des mesures permettant la réception et l’amélioration des infrastructures éducatives. Plusieurs structures ont déjà été réceptionnées, et d’autres suivront d’ici la fin de l’année en cours. Cette initiative contribuera à alléger la pression qui pèse sur certaines institutions éducatives.

Le processus de préparation ne se limite pas aux infrastructures, mais englobe également l’entretien, la réparation, et la propreté des écoles primaires, ainsi que l’approvisionnement en services essentiels tels que la restauration et le chauffage.

De plus, la semaine dernière, une campagne nationale de nettoyage des établissements éducatifs a été organisée sous le thème « Rentrée Scolaire dans un Environnement Propre ». Cette campagne a ciblé les zones intérieures et extérieures des écoles de tous les niveaux d’enseignement. Les autorités locales ont mobilisé les ressources matérielles et humaines nécessaires pour assurer le succès de cette opération.

A LIRE AUSSI : Rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 : les instructions de Tebboune

Les autorités compétentes ont pris des mesures pour distribuer les bourses scolaires aux bénéficiaires avant le début de l’année scolaire.

Qu’en est-il du transport scolaire ?

Par ailleurs, pour garantir la mobilité des élèves, environ 18 555 autobus ont été mis à disposition. Parmi eux, 11 383 appartiennent aux municipalités elles-mêmes, tandis que 7 172 sont des bus loués dans le cadre d’accords avec des transporteurs privés.

Pour conclure, en vue d’assurer la sécurité et la préparation optimale de la rentrée scolaire 2023-2024, des réunions élargies des comités de sécurité ont été organisées au niveau local. Ces réunions ont permis d’évaluer et de mettre en place les dernières mesures et préparatifs liés à la rentrée scolaire. De plus, les autorités locales ont effectué des visites sur le terrain au niveau des établissements éducatifs pour vérifier leur préparation à accueillir les élèves et leur fournir des conditions optimales pour leur bien-être.

A LIRE AUSSI : Après-midis libres le mardi et jeudi pour les élèves de ces deux années primaires