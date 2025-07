Réussir autrement : des jeunes transforment l’été en tremplin vers l’entrepreneuriat

Pendant que d’autres profitent des vacances pour se détendre, une partie croissante de la jeunesse algérienne met à profit la saison estivale pour se former, acquérir des compétences et préparer son avenir entrepreneurial. Loin de la plage, ce sont les salles de formation et les ateliers économiques qui attirent ces jeunes, résolus à faire partie de la nouvelle dynamique économique du pays.

En effet, la richesse et la réussite entrepreneuriale ne sont plus des rêves lointains pour une génération connectée, informée et ambitieuse. L’adoption des nouvelles lois facilitant l’investissement et l’exportation a accentué cet intérêt pour la création d’entreprise.

Ainsi, les formations en gestion, commerce international, création de start-up ou encore en stratégie marketing s’imposent désormais comme des étapes clés dans le parcours des jeunes porteurs de projets.

L’été, une saison stratégique pour la formation entrepreneuriale en Algérie

Pour Faïçal Benamara, consultant en commerce international, l’été est une opportunité en or. « Le temps disponible permet de réfléchir, d’apprendre et de planifier. Ces formations brisent la routine, éclairent les jeunes sur les mécanismes du marché et favorisent la maturation de leurs idées d’entreprise« , explique-t-il.

Ces formations sont d’autant plus pertinentes qu’elles coïncident avec le retour de la diaspora algérienne, notamment des jeunes cadres établis à l’étranger. Beaucoup d’entre eux, souhaitent créer des entreprises en Algérie en s’appuyant sur leur savoir-faire et les opportunités du marché local.

Vers une culture entrepreneuriale solidement ancrée en Algérie

L’économiste Abdelkader Slimani abonde dans le même sens. Il estime que « 2025 sera une année charnière pour l’économie algérienne. Les formations estivales sont l’occasion d’inculquer une culture de l’initiative, d’expliquer comment chercher l’information, solliciter les bons conseils et comprendre les rouages administratifs. »

Pour lui, le plus grand enjeu n’est pas uniquement de créer une entreprise, mais d’avoir les bons réflexes entrepreneuriaux : se former en continu, s’informer, réseauter, et s’adapter aux mutations technologiques, notamment dans les domaines comme la digitalisation ou l’intelligence artificielle.

En Algérie, la jeunesse entreprenante redéfinit les vacances d’été. Ces formations intensives, souvent axées sur l’action et l’expérience, constituent bien plus qu’un simple apprentissage : elles symbolisent un élan collectif vers une Algérie plus innovante, exportatrice et prospère. L’été 2025 pourrait bien marquer un tournant décisif dans l’émergence d’une génération de bâtisseurs économiques.

