Réunion urgente avec le DG de la CNR sur les droits des retraités : voici les priorités fixées par l’ONR

L’Organisation Nationale des Retraités (ONR) a organisé, lundi 26 janvier 2026, une réunion stratégique afin de préparer une rencontre urgente avec le Directeur Général de la Caisse Nationale des Retraites (CNR). Avec comme objectif de définir les mesures prioritaires pour renforcer l’accompagnement social et sanitaire des retraités algériens.

« Durant cet entretien, le Bureau National a confirmé sa volonté de poursuivre le négociations et la défense continue des droits des retraités, en mettant l’accent sur les aspects financiers, sociaux et sanitaires, ainsi que sur le suivi de l’application des engagements précédents. »

L’ONR prépare la rencontre avec le DG de la CNR : programmes sociaux et sanitaires, des priorités majeures

L’organisation souhaite que cette réunion permette de renforcer les programmes sociaux et sanitaires, essentiels pour le bien-être des retraités et de leurs familles. Les principaux axes identifiés sont :

Suivi des dossiers de couverture santé et facilitation de l’accès aux services médicaux .

et . Soutien aux initiatives sociales visant l’inclusion et la participation active des retraités à la vie économique et sociale.

visant l’inclusion et la participation active des retraités à la vie économique et sociale. Amélioration du fonctionnement local, grâce à une coordination renforcée avec les bureaux régionaux et municipaux des caisses de retraite.

« Le Bureau National a également souligné la nécessité de structurer l’organisation interne de l’ONR, pour garantir efficacité administrative, transparence et participation démocratique des retraités aux prises de décision », ajoute le communiqué.

Retraite en Algérie : renforcer le dialogue avec les institutions officielles

Outre les questions sociales et sanitaires, l’ONR entend intensifier ses relations avec les instances officielles, notamment le Conseil Populaire National et le Conseil d’Administration du Fonds National de Retraite, afin d’assurer un suivi formel et influent des dossiers des pensionnés.

La réunion urgente avec le DG de la CNR s’inscrit dans une démarche globale visant à :

Définir les priorités concrètes pour l’amélioration des services aux retraités.

aux retraités. Évaluer l’application des mesures précédemment annoncées et leur impact réel sur le terrain.

et leur impact réel sur le terrain. Planifier des initiatives pour améliorer le quotidien et la protection sociale des pensionnés.

Cette réunion organisée par l’ONR illustre son engagement à défendre les retraités algériens et à concrétiser ses actions dans le domaine social, sanitaire et organisationnel. À travers le dialogue avec la CNR, l’organisation entend établir des mesures tangibles pour assurer un accompagnement renforcé et structuré, conforme aux attentes des retraités.