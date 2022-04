Réunion importante ce soir à la FAF : 3 points seront abordés

Le bureau fédéral de la fédération Algérienne de football se réunira ce soir pour préparer les prochaines assemblées générales, ordinaire et élective. Une réunion à l’occasion de laquelle d’importants points seront débattus.

La réunion exceptionnelle du bureau fédérale qu’a provoqué le président démissionnaire de la FAF Charaf-Eddine Amara aura lieu exceptionnellement au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa et non pas au siège de la première instance du football national à Dely Brahim. Les membres du bureau fédéral seront conviés au f’tour avant le début de la réunion, a-t-on appris de nos confrères d’Echourouk.

Ayant annoncé sa démission de la présidence de la FAF le 31 mars dernier, Charaf-Eddine Amara va officialiser son départ lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui aura lieu juste après le mois sacré, suivie par une assemblée générale élective dans un délais qui ne dépassera pas 60 jours, conformément aux statuts de la FAF. Selon la même source, le président démissionnaire poursuivra ses fonctions le plus normalement du monde jusqu’à la tenue de l’AGO.

Les membres du bureau fédéral vont également évoquer la sanction infligée en l’encontre des deux membres du bureau fédéral Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui pour atteinte à l’obligation de réserve imposée par les statuts de la FAF.

L’autre point important qui sera débattu lors de la réunion de ce soir, c’est bien évidemment les membres du bureau fédéral qui cumulent deux fonctions, en l’occurrence Rachid Oukali, Djilali Touil, Amar Bahloul et Yacine Benhamza. L’ultimatum que leur a fixé le ministère de la jeunesse et des sports prendra fin ce mardi et les concernés retourneront aux ligues régionales qu’ils gèrent, respectivement Alger, Chlef, Annaba et Saida.

Selon toujours nos confrères d’Echourouk, les membres du bureau fédéral ne devraient pas évoquer l’avenir de Djamel Belmadi. Le président de la FAF est en contacts permanents avec le sélectionneur national qui a, selon Amara, commencé à préparer les prochaines échéances.

Et si Amara reste ?

Par ailleurs, et selon toujours nos confrères d’Echourouk, Charaf-Eddine Amara pourrait bien rester à la présidence de la FAF et aller jusqu’au terme de son mandat qui expirera en 2025 dans le cas où les membres de l’assemblée général refusent sa démission. Les membres du bureau fédéral resteront, dans ce cas, avec lui, tout en remplaçant les cumulards cités en haut.

Nos confrères d’Echourouk ont révélé les raisons qui pourraient dissuader Charaf-Eddine Amara. Des responsables à la FIFA et à la CAF lui ont recommandé de rester pour la stabilité, d’autant plus que les pays Nord-Africains seront au rendez-vous avec les élections du bureau exécutif de la CAF en début de l’année 2023 où il y aura une place qui sera disputée entre l’Algérie et la Libye. Ainsi, la stabilité demeure un facteur très important à la FAF pour espérer retrouver sa place dans le bureau exécutif de la CAF.