Réunion Gouvernement-Wali: les instructions fermes du premier ministre

La rencontre périodique Gouvernement – walis, a lieu ces 24 et 25 septembre 2022 sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sous le thème « la promotion de l’économie nationale et du développement local ». C’est le Chef d’Etat, qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de cette rencontre, se tenant au niveau du Palais des Nations au Club des Pins à Alger.

Plusieurs ministres ont intervenu durant cette réunion Gouvernement – walis. Dans ce contexte, le Premier ministre Aimene Benabderrahmane a intervenu en soulignant aux walis la nécessité d’un suivi des projets sur le terrain et en particulier ceux qui s’inscrivent dans le cadre des activités agricoles et de la culture des céréales, afin d’atteindre l’autosuffisance et l’autonomie.

De plus, le Premier ministre a déclaré lors de sa visite à trois ateliers dans le cadre de la réunion du gouvernement avec les walis, accompagné du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales Ibrahim Mourad. Ou il a affirmé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a confirmé que les années 2022 et 2023 seront des années économiques par excellence. Et ce en réalisant la sécurité sanitaire, énergétique et alimentaire. C’est la tâche des autorités locales.

Le premier ministre souligne la nécessité d’accompagner les agriculteurs

Il a également indiqué, dans le même contexte, qu’il avait donné des instructions concernant les wilayas considérées comme ayant des particularités pour la culture des céréales. Les walis y sont obligés de suivre sur le terrain comment utiliser les terres pour la culture et la production de céréales. En expliquant que cela se fait par un soutien dans le domaine de l’eau, de l’électricité, des engrais et de la construction de routes. Pour obtenir un bon rendement. Il les a appelés à abandonner l’approche administrative et suivre le suivi terrain de la campagne de semis à la récolte pour découvrir les déséquilibres et les corriger dans le parcours de production.

Enfin, le Premier ministre a également souligné la nécessité d’accompagner les agriculteurs dans leur cheminement productif. D’autant plus que l’Etat a pris plusieurs mesures en augmentant le prix des céréales. En soulignant qu’il est du devoir des walis de suivre les opérations sur le terrain et d’accompagner l’Etat pour atteindre l’autosuffisance en couvrant 80% de ses besoins.