Réunion entre Laagab et les responsables de sites électroniques d’information

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a tenu une réunion mercredi soir à Alger avec les directeurs et les responsables des sites électroniques enregistrés auprès du ministère de la Communication. L’objectif de cette rencontre était de les encourager à produire un contenu constructif et de discuter des défis auxquels ils sont confrontés.

La réunion s’est déroulée au siège du ministère de la Communication et s’inscrit dans le cadre des réunions régulières initiées par le ministre Mohamed Laagab avec les différents responsables des médias électroniques. L’objectif est clair : écouter les préoccupations et les propositions de ces acteurs clés du paysage médiatique algérien.

Le ministre a souligné que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde une attention particulière à la presse électronique, la considérant comme une vitrine essentielle pour le pays. Cette affirmation témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir et de développer la presse électronique en Algérie.

Dans un souci de renforcer le secteur médiatique, le ministre Laagab a exprimé son engagement à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs du secteur pour définir une politique médiatique solide, orientée vers l’avenir. Cette approche prospective vise à anticiper les défis qui se présentent et à créer un environnement propice au développement de la presse électronique.

Le ministre a insisté sur l’importance de mettre en place des médias forts en s’appuyant sur la formation continue, conformément à la nouvelle loi organique sur l’information. Il a également révélé qu’un travail était en cours pour garantir les moyens nécessaires à une formation efficace. Cette démarche met en avant la volonté du gouvernement de professionnaliser davantage le secteur de la presse électronique.

Renforcement de la sécurité et de la stabilité des sites éléctroniques

Mohamed Laagab a appelé les responsables des sites électroniques à redoubler d’efforts pour présenter un contenu constructif et à explorer de nouvelles alternatives de financement. Cette demande souligne la nécessité pour les médias en ligne de diversifier leurs sources de revenus pour assurer leur pérennité.

En ce qui concerne la domiciliation des sites électroniques, le ministre a précisé que des propositions étaient en cours avec les partenaires afin de garantir une meilleure protection à ces sites. Cette mesure vise à renforcer la sécurité et la stabilité des médias en ligne, tout en les encourageant à poursuivre leur mission d’information.

Les responsables des sites électroniques ont profité de cette occasion pour exprimer leurs préoccupations et les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Ils ont également salué les positions du Président de la République en faveur de la presse électronique. Cette reconnaissance témoigne de l’importance de l’appui présidentiel dans le développement de ce secteur.

En conclusion de la réunion, le ministre a lancé un appel à l’ensemble des journalistes et responsables des sites électroniques. Il les a encouragés à participer massivement à la 9e édition du Prix du Président de la République du Journaliste Professionnel. Cette année, le prix aborde trois thèmes importants : « L’Algérie nouvelle et la question de la sécurité alimentaire et hydrique », « L’Algérie nouvelle : autonomisation des jeunes et capacités créatives », et « la sécurité énergétique et ses dimensions géopolitiques ».