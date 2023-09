Réunion entre Laagab et les responsables de la presse écrite nationale

Le Ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a réuni hier, le dimanche 17 septembre 2023 les responsables et les directeurs des journaux nationaux au siège de son ministère. L’objectif de cette réunion : promouvoir la transition numérique au sein de l’industrie de la presse en Algérie. Dans un communiqué officiel, le ministère a souligné l’importance de cette étape cruciale pour l’avenir de la presse dans le pays.

Selon le communiqué du ministère, Mohamed Laagab a effectué une analyse approfondie de la situation de la presse écrite en Algérie. Il a mis en lumière la concurrence féroce à laquelle est confrontée la presse électronique actuellement. Cela a renforcé sa conviction quant à la nécessité de la transition numérique.

Lors de la réunion, le ministre Laagab a abordé les défis et les obstacles auxquels est confrontée la presse écrite en Algérie. Il a réaffirmé la volonté de l’État algérien de soutenir ce secteur. Cette intention se traduira par l’achèvement des lois régissant la presse écrite et la mise en place d’institutions telles que l’Autorité de régulation de la presse écrite et le Conseil de déontologie de la profession. Ces institutions joueront un rôle clé dans l’organisation et le développement du secteur.

Des solutions pour relancer le secteur de la presse

La réunion a également été l’occasion d’examiner les solutions pratiques pour surmonter les défis auxquels sont confrontés les journaux. Les responsables et les directeurs des journaux nationaux ont salué l’initiative du ministre et ont présenté des solutions innovantes. Parmi celles-ci, la création d’un fonds de soutien à la presse et aux journalistes a été évoquée, tout comme la recherche de nouvelles sources de financement grâce à l’organisation du marché de la publicité.

En conclusion de la réunion, le ministre de la Communication a lancé un appel à l’ensemble des responsables des journaux nationaux et aux acteurs du secteur. Il les a invités à unir leurs efforts pour construire une presse nationale équilibrée qui serve au mieux les intérêts suprêmes du pays.

Enfin, le ministre Laagab a encouragé les directeurs des journaux nationaux à promouvoir la participation des journalistes à la 7e édition du Prix du Président de la République pour le journaliste professionnel. Cette année, trois thèmes sont à l’honneur, offrant ainsi une opportunité précieuse à un plus grand nombre de journalistes de s’impliquer dans cette compétition.