Réunion du gouvernement : Les instructions de Djerad pour l’Aïd el Fitr

Le premier ministre Abdelaziz Djerad donne de nouvelles instructions en prévision de la fête de l’Aïd el Fitr prévue jeudi prochain.

Lors de la réunion du gouvernement de ce mardi 11 mai, le premier ministre a donné des instructions aux membres du gouvernement pour faire réussir la fête de l’Aïd el Fitr.

En effet, Abdelaziz Djerad a ordonné l’approvisionnement continu en eau potable et en énergie électrique et de permettre aux citoyens la possibilité d’effectuer des retraits au niveau des distributeurs automatiques de billets (DAB) auprès des agences bancaires et ceux d’Algérie Poste.

Il a également donné des instructions aux ministres, présents à la réunion, pour le bon fonctionnement des différents activités commerciales et de service publics, tels que les établissements de santé et d’hygiène, durant les deux jours de l’Aïd el Fitr.

La date de l’Aïd el Fitr fixée au 13 mai

La date officielle de la fin du mois sacré de ramadan et de l’Aïd el Fitr en Algérie a été fixée au jeudi 13 mai par la Commission d’observation du croissant lunaire.

L’annonce a été faite aujourd’hui à l’issue d’une réunion de la Commission nationale d’observation du croissant lunaire avec des oulémas et d’experts du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).