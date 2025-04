Réunion du Gouvernement : violence dans les stades, plages et investissements étrangers traités

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé ce mercredi 23 avril 2025 une réunion du Gouvernement. Une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre des instructions du président de la République émises lors du Conseil des ministres du 20 avril 2025.

Le compte rendu de la réunion a été communiqué cet après-midi. Le premier important point abordé, c’est l’activation et le renforcement du guichet unique d’investissement à travers l’étude d’un projet de décret exécutif modifiant le décret n°15-19 du 15 janvier 2015. L’objectif est de simplifier les procédures d’urbanisme pour les investisseurs et d’élargir les prérogatives du guichet unique pour les grands projets et investissements étrangers.

Le deuxième point, c’est l’examen d’un avant-projet de loi portant sur l’actualisation du schéma national d’aménagement du territoire à l’horizon 2030. Un outil essentiel pour encadrer et coordonner les efforts sectoriels.

Aussi, la réunion avait comme ordre du jour l’étude d’un avant-projet de loi modifiant la loi n°88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, visant à introduire des mesures dissuasives pour protéger le patrimoine animalier.

Dans le cadre du suivi de la concrétisation du plan national de numérisation, le gouvernement a entendu au rapport d’étape sur l’avancement de la numérisation des services du ministère des Finances. Ça concerne notamment les domaines nationaux, les impôts et les douanes.

La saison estivale et la violence dans les stades aussi évoqués

Lors de la réunion du Gouvernement, deux autres points ont été abordés. Il s’agit de la saison estivale et la violence dans les stades.

À cet effet, le gouvernement a achevé l’étude du projet de loi modifiant la loi n°03-02 du 17 février 2003. Cette dernière fixe l’exploitation touristique des plages, visant à améliorer leur gestion et garantir leur accès gratuit, et ce, en vue de l’ouverture de la saison estivale 2025, prévue le mois de juin prochain.

Concernant la lutte contre la violence dans les stades, un exposé a été présenté, appelant à la responsabilité de toutes les parties prenantes et au rejet des discours de haine dans les médias sportifs.

Le gouvernement insiste particulièrement sur la nécessité de promouvoir des valeurs sportives éthiques et de faire des compétitions sportives un exemple de fair-play et de civilité, loin de tout fanatisme.