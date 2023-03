Réunion du Gouvernement : vers le lancement de nouvelles lignes aériennes

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement au cours de laquelle a été examiné un avant-projet de loi relatif à la justice et ont été présentées des communications concernant les secteurs de la jeunesse et des sports, des transports et des micro-entreprises, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Dans le domaine des transports, le ministre des Transports a présenté une communication sur la mise en place de l’agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

Pour rappel, cette agence est chargée de la régulation, du contrôle et de la supervision des activités de l’aviation civile.

Sa mise en place permettra à notre pays de se hisser aux normes internationales et aux recommandations de l’organisation d’aviation civile internationale.

En outre, le ministre des Transports a présenté une communication relative au projet de réalisation du centre Catering de la compagnie nationale Air Algérie.

La réalisation du service Catering vient répondre aux besoins exprimés et assurer, en même temps, des services de qualité notamment avec la reprise intégrale des vols de la compagnie nationale Air Algérie par rapport à la période Covid-19, et le lancement de nouvelles lignes aériennes tant au niveau domestique qu’à l’international.

Dans le domaine de la jeunesse et des sports

Dans ce domaine, le Gouvernement a entendu une communication du ministre de la Jeunesse et des Sports sur les préparatifs en cours relatifs à l’organisation des Jeux Arabes en Algérie du 5 au 15 juillet 2023.

Il convient de rappeler à cet effet que le Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, avait approuvé à l’unanimité, lors de sa 46e session tenue le 18 mars 2023 à Djeddah en Arabie saoudite, l’organisation en Algérie de la prochaine édition des Jeux Arabes en 2023.

Pour cette édition, il est attendu la participation de plus de 3.500 athlètes de 22 pays arabes, qui seront en course dans 21 disciplines, au niveau de sept (7) wilayas du pays, à savoir: Alger, Annaba, Constantine, Oran, Tipaza, Blida et Tizi-Ouzou.

Dans le domaine des microentreprises

Le ministre de l’Economie de la Connaissance, des Start-up et des Microentreprises a présenté une communication portant sur la nouvelle approche adoptée pour le secteur des microentreprises dont l’objectif est de rendre plus efficace le fonctionnement des dispositifs d’aide.

Cette nouvelle approche vise à renforcer grâce à la digitalisation, la transparence et la bonne gouvernance de ces dispositifs d’appui ainsi qu’à développer de nouveaux services adaptés aux besoins d’exploitation des microentreprises.

Elle prévoit, par ailleurs, de renforcer la formation des porteurs de projets en matière d’entrepreneuriat et de gestion d’entreprise afin de mieux les accompagner et de promouvoir leurs aptitudes entrepreneuriales.