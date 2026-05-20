Réunion du gouvernement : un nouveau dispositif pour mieux répartir les aides et réduire les inégalités

Le gouvernement accélère ses réformes dans des secteurs clés, alliant santé publique et planification territoriale. Réuni ce mercredi 20 mai 2026 sous la présidence du Premier ministre, M. Seifi Ghrib, l’Exécutif a examiné plusieurs dossiers stratégiques visant à renforcer la protection des citoyens et à améliorer l’efficacité des politiques publiques.

Modernisation de la radioprotection en Algérie

Parmi les points majeurs à l’ordre du jour figure un projet de décret exécutif portant sur la sécurité des sources de rayonnements ionisants. Ce texte s’inscrit dans une démarche de modernisation du dispositif national de radioprotection. Il vise à encadrer de manière plus stricte les expositions aux radiations, qu’elles soient d’origine professionnelle, médicale ou environnementale.

Dans ce même registre, la gestion des sources radioactives et des équipements associés constitue également un axe central de cette réforme, dans un contexte où les usages de ces technologies se multiplient, notamment dans le domaine médical.

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Création d’une Carte sociale nationale

En parallèle, le gouvernement a accordé une attention particulière à la mise en place d’une carte sociale nationale, un outil stratégique destiné à mieux appréhender les disparités territoriales. Cette initiative repose sur une approche méthodologique rigoureuse, fondée sur des indicateurs précis couvrant plusieurs dimensions essentielles du développement humain.

Ainsi, l’analyse portera sur des domaines variés, tels que la structure démographique, le niveau d’éducation, l’accès aux soins et la couverture sanitaire, mais aussi les conditions de vie des populations. D’autres paramètres, comme la disponibilité des services de base, la mobilité des citoyens et le degré de connectivité entre les régions, seront également pris en compte. Les vulnérabilités environnementales et climatiques figurent également parmi les critères retenus, traduisant une volonté d’intégrer les enjeux du développement durable dans la planification publique.

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Optimisation de la gouvernance territoriale

À travers cette double démarche, les autorités ambitionnent d’améliorer significativement l’identification des besoins socio-économiques à l’échelle locale. L’objectif est clair : permettre un meilleur ciblage des politiques publiques, définir des priorités d’action plus pertinentes et assurer une répartition plus équitable des ressources nationales.

Cette réunion illustre ainsi la volonté du Gouvernement de concilier modernisation des cadres réglementaires et optimisation de la gouvernance territoriale, dans une perspective de développement plus équilibré et inclusif.

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