Réunion du Gouvernement : plusieurs secteurs clés au menu ce 10 janvier

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé une réunion gouvernementale aujourd’hui, le mercredi , examinant divers dossiers liés à l’industrie, l’agriculture, l’irrigation et le développement ferroviaire.

En effet, le gouvernement a examiné les progrès réalisés dans le projet de complexe de concassage des graines oléagineuses dans la wilaya de Jijel. Prévu pour être achevé d’ici la fin du premier semestre 2024, ce projet majeur répond aux directives du président visant à accélérer sa réalisation, contribuant ainsi à satisfaire les besoins du marché national.

De plus, un rapport détaillé sur l’avancement de la campagne de labour et de semis pour la saison 2023-2024 a été présenté. La campagne se déroule actuellement dans des conditions favorables grâce aux mesures d’aide et de soutien aux agriculteurs approuvées lors du conseil des ministres du 1er octobre 2023 par le président.

Une présentation a été faite sur un projet développé par une équipe de recherche de l’Université de Sidi Bel Abbes. Ce projet vise à traiter les eaux usées en utilisant la technologie de l’ozone en vue de les réutiliser dans l’irrigation agricole. Des études économiques et environnementales complémentaires sont en cours pour finaliser ce projet prometteur.

