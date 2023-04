Réunion du Gouvernement : plusieurs secteurs au menu ce 19 avril

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé hier, le mercredi 19 avril 2023, une réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs de la justice, de l’enseignement supérieur, des finances et des transports, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

Dans le domaine de la Justice, le Gouvernement a examiné une nouvelle mouture de l’avant-projet de loi relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat, présentée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Cette mouture a été enrichie conformément aux instructions du Président de la République, données lors de son examen en Conseil des Ministres et ce, en renforçant davantage le dispositif à mettre en place pour la protection des terres de l’Etat et des terrains récupérés au niveau des communes, notamment les assiettes foncières récupérées après les différentes opérations de relogement.

En outre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux a présenté une communication portant sur le projet de numérisation du secteur de la justice.

Pour l’enseignement supérieur, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté une communication portant sur le projet de numérisation du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action du Gouvernement au titre de +l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique+, a pour objectif la numérisation de l’ensemble des activités du secteur tout en accordant la priorité aux établissements de l’enseignement supérieur, à l’Office national des œuvres universitaires, à l’administration centrale et aux centres de recherches.

Dans les domaines des finances et des transports

De plus, les ministres des Finances et du Commerce et de la Promotion des exportations ont présenté une communication conjointe sur les résultats de l’assainissement de certaines positions tarifaires des douanes algériennes.

Cette communication a pour objet d’évaluer les mesures déjà prises dans le cadre de la maîtrise du commerce extérieur notamment le recours exagéré à la domiciliation des importations, en évitant les codes douaniers reconnus et ce, pour les besoins de fraudes et de surfacturation, notamment.

Enfin, le ministre des Transports a présenté une communication relative à la problématique de désensablement des voies ferrées.

L’exposé a porté sur les principaux facteurs à l’origine de ce phénomène, notamment dans certaines régions sahariennes ainsi que les solutions et mesures devant être engagées dans le cadre de la lutte contre l’ensablement des voies ferrées, à travers la multiplication des opérations de désensablement et d’entretien sur l’ensemble du réseau ferroviaire ainsi que la réalisation d’opérations de boisement intenses tout au long des lignes concernées ».