Réunion du Gouvernement du 30 octobre : plusieurs secteurs à l’ordre du jour

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a récemment présidé une réunion gouvernementale visant à examiner divers secteurs clés pour le développement de l’Algérie. Lors de cette rencontre, le gouvernement a pris des décisions importantes pour l’avenir du pays. Voici un résumé des points clés abordés lors de cette réunion.

Dans le domaine des travaux publics, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif présenté par le ministre des travaux publics et des infrastructures de base. Ce projet de décret vise à déclarer d’utilité publique l’opération de réalisation de la ligne ferroviaire Bechar-Tindouf-Gara Djebilet. Il s’agit d’un projet majeur, couvrant une distance totale de 950 kilomètres, avec deux tronçons essentiels : de Bechar au point kilométrique 200 (200 km) et d’Oum Lassel à Tindouf (175 km). Cette initiative favorisera le développement économique et la connectivité dans la région.

De plus, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a présenté un projet de décret exécutif visant à instituer la nomenclature algérienne des métiers et des emplois (NAME) dans le secteur économique public et privé. Cette nomenclature servira de référence officielle pour l’expression des besoins en main-d’œuvre, améliorant ainsi la gestion des ressources humaines. Cette décision facilitera la compréhension des besoins des entreprises publiques et privées ainsi que des entreprises étrangères sur le marché national de l’emploi.

L’Intérieur et les collectivités locales, l’hydraulique et la santé

Par ailleurs, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire a présenté une communication sur l’état d’avancement du processus d’élaboration de nouveaux textes législatifs liés à la commune, à la wilaya, aux partis politiques et aux associations. Ces textes sont essentiels pour la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles conformément aux engagements du Président de la République. Ils visent à renforcer l’État de droit, les droits et libertés, et à promouvoir le rôle des collectivités locales dans le développement économique et social.

Le ministre de l’hydraulique a également présenté une stratégie pour l’utilisation des eaux des stations d’épuration dans l’hydraulique agricole et industrielle. Cette stratégie vise à optimiser l’utilisation des eaux usées épurées dans l’irrigation agricole, les systèmes hydrauliques de petite et moyenne taille, ainsi que le barrage vert. Le plan opérationnel prévoit la construction de nouvelles stations d’épuration et l’extension des systèmes épuratoires pour augmenter leur capacité. Cette initiative contribuera à une gestion durable de l’eau et à la protection de l’environnement.

Pour conclure, le ministre de la santé a présenté un plan de numérisation du secteur de la santé visant à améliorer la gouvernance publique. Ce processus de digitalisation se déroulera progressivement, en commençant par l’administration du secteur de la santé et le service public. Il permettra également une meilleure interopérabilité avec d’autres administrations publiques. La numérisation du secteur de la santé conduira à une gestion plus efficace des infrastructures sanitaires, à une optimisation des ressources humaines et à une amélioration de la prestation de soins aux patients.