Réunion du Gouvernement : plusieurs secteurs à l’ordre du jour

Lors d’une réunion du gouvernement dirigée par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, le conseil a examiné plusieurs projets de loi touchant les secteurs du ministère de l’Intérieur, des moudjahidines et du travail.

Le Premier ministre a souligné l’importance du projet de loi relatif au numéro d’identité national unique, présenté par le ministre de l’Intérieur. Ce projet vise à élargir l’utilisation de ce numéro et à simplifier les procédures administratives grâce à la numérisation des informations et à l’interconnexion des systèmes d’information.

La réunion a également été l’occasion pour le ministre des moudjahidines et le ministre du travail de présenter des propositions concernant les droits des moudjahidines et des familles des martyrs. Il s’agit de garantir une protection sociale adéquate, y compris en matière de sécurité sociale et de retraite, pour cette catégorie spécifique.

Un autre point important abordé lors de la réunion était l’examen de la dette bancaire des bénéficiaires de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat. Le ministre des Finances a présenté un rapport sur l’état actuel de cette dette et les mesures prises pour y remédier, notamment en termes de recouvrement et de capacité du fonds de garantie à indemniser.

Enfin, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a exposé un projet visant à faciliter la contractualisation dans le domaine du parrainage des soins médicaux. Cette initiative a pour objectif de renforcer la collaboration entre les caisses de sécurité sociale et les établissements de santé publics, afin d’améliorer la prise en charge des patients et d’optimiser les dépenses de sécurité sociale.