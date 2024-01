Réunion du Gouvernement : plusieurs dossiers cruciaux au menu

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé hier, le samedi 27 janvier 2024 une réunion gouvernementale à Alger, focalisée sur plusieurs dossiers cruciaux.

En effet, selon un communiqué des services du Premier ministre, des exposés ont été présentés, traitant du suivi et de l’application des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à l’approvisionnement et à la régulation du marché national.

Un autre exposé a porté sur la révision et l’enrichissement du statut et des salaires des imams, alignant leurs conditions sur celles des fonctionnaires de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé. Ces ajustements font suite aux instructions du Président Tebboune lors de la réunion du conseil des ministres du 24 décembre dernier.

Projets de textes exécutifs pour un contrôle technique renforcé des voitures

En outre, des projets de textes exécutifs ont été abordés, liés à l'organisation du contrôle technique des voitures.

Dans le contexte de la sécurité routière, des projets de textes exécutifs ont été discutés. L’accent est mis sur l’organisation du contrôle technique des voitures, une mesure stratégique pour réduire les incidents de la circulation.

La réunion a également abordé des mesures facilitant le dédouanement des bateaux de pêche de moins de 05 ans, les rendant ainsi aptes à être exploités en haute mer. Cette initiative vise à soutenir l’activité maritime tout en assurant la conformité aux normes de sécurité.