Réunion du Gouvernement : plusieurs dossiers à l’ordre du jour

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé une réunion gouvernementale aujourd’hui, le mercredi 17 avril axée sur un nouveau projet de loi régissant la concurrence. Ce projet s’inscrit dans les directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à contrecarrer la spéculation, à prévenir les monopoles et à promouvoir une bonne gouvernance économique.

En parallèle, le gouvernement a examiné une proposition d’amendement de la législation sur la gestion, le contrôle et le traitement des déchets, ainsi qu’un projet de décret exécutif concernant le transport aérien et les facilités aéroportuaires. L’objectif est d’améliorer le fonctionnement des aéroports et d’assurer des services de qualité pour les voyageurs.

Dans un autre registre, le gouvernement a envisagé l’adoption de nouveaux mécanismes pour renforcer les liens entre le monde universitaire et celui de l’économie, et un décret exécutif en projet vise à définir les conditions et les procédures pour la réalisation de thèses de doctorat dans le milieu professionnel. Cette initiative favoriserait la collaboration entre les institutions d’enseignement supérieur et les entreprises.

De plus, une attention particulière a été portée à la résolution des problèmes fonciers liés au secteur du tourisme. Des discussions ont eu lieu sur l’aménagement des zones d’expansion touristique et la gestion des terrains appartenant à l’État en vue de projets d’investissement touristique supervisés par l’AAPI.

Numérisation du secteur des postes et télécommunications

En outre, la réunion a abordé la transition numérique du secteur des postes et télécommunications, et ce avec la présentation d’un rapport pour évaluer les progrès réalisés dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les paiements électroniques.

Enfin, cette réunion a accordé une attention particulière à l’accréditation des bureaux spécialisés et des bureaux d’expertise opérant dans le domaine des hydrocarbures. Cette initiative vise à garantir une expertise de qualité lors de la réalisation d’études et de projets, ainsi que lors de l’accompagnement des grands investissements conformément à la stratégie nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures.