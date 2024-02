Réunion du Gouvernement : plusieurs dossiers à l’ordre du jour

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé aujourd’hui une réunion du Gouvernement à Alger pour discuter de divers sujets liés à l’éducation nationale et aux affaires religieuses. Cette réunion a permis d’examiner la mise en œuvre de la loi sur le droit syndical et l’employabilité des diplômés universitaires sur le marché du travail.

En effet, lors de cette réunion, un exposé détaillé a été présenté sur le suivi de la mise en œuvre des articles de la loi relative au droit syndical, qui vise à garantir les droits des travailleurs et à promouvoir le dialogue social. Il est essentiel de suivre de près la mise en œuvre de cette loi pour s’assurer qu’elle est respectée et qu’elle bénéficie à tous les travailleurs.

Un autre point important abordé lors de cette réunion concerne l’absorption des diplômés universitaires par le marché du travail. Une étude comparative a été réalisée pour évaluer la capacité du marché du travail à absorber ces diplômés, et il est essentiel de trouver des solutions pour faciliter leur intégration professionnelle et leur permettre de contribuer au développement du pays.

La contribution en actions ou en quotas sociaux dans les capitaux régis par la loi algérienne

En outre, dans le cadre des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour promouvoir l’investissement, le Gouvernement a examiné lors de cette réunion un projet de décret exécutif fixant les conditions de la contribution en actions ou en quotas sociaux dans les capitaux régis par la loi algérienne, et ce décret concerne certains secteurs stratégiques et vise à encourager les investissements locaux et étrangers dans ces domaines.

Pour conclure, le Gouvernement a étudié plusieurs exposés concernant les mesures mises en place pour garantir la continuité de la politique nationale dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.