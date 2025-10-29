Réunion du Gouvernement : l’exécutif abaisse les taux d’intérêt pour stimuler l’investissement

Le Gouvernement a tenu ce mercredi une réunion, présidée par le Premier ministre, Sifi Ghrieb, marquant un pas important dans le soutien à l’investissement et l’amélioration de l’inclusion sociale.

L’ordre du jour chargé comprenait l’examen de plusieurs projets de décrets exécutifs cruciaux pour les secteurs des finances, des transports et de la ville.

Investissement : Financement élargi et soutien aux projets stratégiques

Au cœur des discussions financières, un projet de décret exécutif visant à réduire le taux d’intérêt et une partie de la marge bénéficiaire sur les crédits d’investissement a été étudié.

Ce texte ambitieux poursuit un double objectif :

Garantir l’équité des financements : Le mécanisme de soutien public à l’investissement est élargi afin d’inclure désormais les opérations relevant de la finance islamique, assurant ainsi une égalité de traitement entre les différents instruments de financement disponibles.

: Le mécanisme de soutien public à l’investissement est élargi afin d’inclure désormais les opérations relevant de la finance islamique, assurant ainsi une égalité de traitement entre les différents instruments de financement disponibles. Encourager les grands projets : Le projet prévoit l’instauration d’un dispositif spécifique de réduction du taux d’intérêt pour les projets d’investissement stratégiques et structurants. Cette mesure est destinée à stimuler le financement de projets majeurs, attendus pour générer de fortes retombées sur la croissance et le développement économique national.

Transport : gratuité et réduction pour les personnes handicapées

Le gouvernement a également mis l’accent sur l’aspect social avec l’examen d’un projet de décret exécutif fixant les modalités de gratuité ou de réduction des tarifs de transport pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs.

S’inscrivant dans la mise en œuvre de la loi n° 25-01 du 20 février 2025, ce texte vise à renforcer l’autonomie et l’insertion sociale et économique de ces citoyens. Il prévoit des avantages substantiels :

Gratuité totale pour le transport public urbain.

pour le transport public urbain. Gratuité ou une réduction de 80 % sur les autres moyens de transport intérieur, l’avantage accordé étant modulé en fonction du taux d’incapacité.

L’objectif affiché est d’améliorer significativement la mobilité quotidienne de cette catégorie de la population.

Suivi des grands pôles urbains

Pour clore la séance, les membres du gouvernement ont suivi une communication sur l’état d’avancement du projet de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Ce point de l’ordre du jour témoigne de l’importance accordée par l’Exécutif au suivi des chantiers de développement des grands pôles urbains.

La réunion d’aujourd’hui, dirigée par Sifi Ghrieb, souligne la volonté du Gouvernement d’agir simultanément sur deux leviers majeurs : le soutien ciblé à l’activité économique par des mesures financières et la consolidation de la justice sociale par des dispositions concrètes en faveur des personnes en situation de handicap.