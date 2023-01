Réunion du Gouvernement : le Ramadan 2023 au cœur de la rencontre

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 4 janvier 2022 à Alger, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen de dossiers relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministère.

Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement a examiné plusieurs points, dont un qui concerne les préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan 2023.

D’après ce même communiqué, le Gouvernement a entendu une communication conjointe des ministres en charge du commerce, de l’intérieur, de l’énergie, de la solidarité nationale, de l’agriculture, de l’hydraulique, de la pêche et de la poste sur les préparatifs pour le mois sacré de Ramadan à venir.

L’exposé a mis en avant les mesures prises et les dispositifs mis en place pour :

Assurer une disponibilité des produits alimentaires et agricoles à des prix raisonnables et l’approvisionnement régulier du marché.

Adapter l’organisation et le contrôle des marchés dans le but de répondre à la demande et aux besoins des citoyens durant ce mois sacré et de renforcer la lutte contre la spéculation.

Veiller à la continuité et la qualité des services fournis par les offices publics vitaux au profit des citoyens à travers toutes les régions du pays, particulièrement en ce qui concerne l’alimentation en eau potable, l’énergie.

Quels autres secteurs ont été à l’ordre du jour ?

En outre, dans le domaine de la justice, le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, présenté par le ministre de la justice, Abderrachid Tabbi.

De plus, Dans le secteur de l’énergie, le ministre de l’Energie et des Mines a présenté une communication portant sur la mise en place d’une stratégie du mix énergétique.

Pour conclure, dans le domaine de l’agriculture, les ministres de l’Industrie, de l’Agriculture et du Développement rural et du Commerce et de la Promotion des exportations ont présenté deux communications communes sur : les résultats du recensement de la production céréalière et des légumes secs et les résultats du recensement des capacités de stockage des produits alimentaires.