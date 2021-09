Réunion du gouvernement : l’augmentation du débit internet au Menu

Les élèves, les collégiens et les lycéens feront leur rentrée scolaire demain mardi 21 septembre ; après plusieurs mois de vacances marquées par une troisième vague virulente de coronavirus.

À la veille de cette rentrée tant attendue ; le premier ministre Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce lundi 20 septembre, une réunion du Gouvernement durant laquelle plusieurs dossiers ont été examinés ; dont celui la rentrée scolaire des enfants autistes et de l’amélioration de l’internet.

Tenue au Palais du Gouvernement, la réunion de Benabderrahmane a connu également l’examen et la présentation de plusieurs importants dossiers relatifs aux secteurs de la Jeunesse, du Tourisme, des Télécommunications et de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme.

La rentrée scolaire des « enfants autistes »

En effet, Kaouthar Krikou ministre de la Solidarité Nationale, a présenté, lors de la réunion, le dispositif de prise en charge scolaire des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme, en prévision de la rentrée scolaire 2021-2022.

À cette occasion, il a été indiqué que les secteurs de la solidarité nationale, de l’éducation nationale et de la santé ont engagé une série de mesures au profit des enfants atteints des troubles du spectre de l’autisme, visant à assurer leur scolarisation dans les meilleures conditions et permettant leur pleine intégration.

Il s’agit en effet de l’ouverture d’un total de 238 classes spéciales au profit de ces enfants au niveau des 3 paliers de l’enseignement fondamental tout en leur assurant l’accompagnement de la médecine scolaire.

Aussi, il a été fait mention des mesures de facilitation accordées au profit des élèves atteints des troubles du spectre de l’autisme, en permettant leur accompagnement et assistance par des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), à l’occasion des compositions et des examens nationaux.

L’augmentation du débit internet en attente

Lors de la même réunion, Benabderrahmane a insisté sur l’augmentation du débit internet en Algérie, une amélioration en attente depuis plusieurs mois.

De ce fait, le Premier Ministre a rappelé les directives déjà données par le Président Abdelmadjid Tebboune pour l’amélioration des prestations inhérentes à l’accès à internet, avec notamment l’augmentation du débit ; ce qui permettra de faciliter et de favoriser l’accès du citoyen et des opérateurs économiques aux services à distance, offerts par les différentes administrations publiques.