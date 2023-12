Réunion du Gouvernement du 6 décembre : plusieurs dossiers au menu

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a présidé aujourd’hui, le mercredi 6 décembre 2023, une réunion du Gouvernement, pour l’examen de projets de décrets et d’une loi sur l’industrie cinématographique.

En effet, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a dirigé une réunion du gouvernement ce mercredi, au cours de laquelle plusieurs dossiers ont été abordés. Parmi eux, un projet de décret a été examiné, définissant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Nationale du foncier Urbain, et ce projet fait suite aux instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune visant à promulguer des décrets exécutifs régulant le foncier pour la réalisation de projets d’investissement et le développement de l’économie nationale, comme l’indique un communiqué des services du Premier ministre.

De plus, le gouvernement a également étudié un projet de décret exécutif portant sur l’affectation de terrains pour la construction d’habitations et d’équipements publics dans certaines communes de la wilaya de Tissemsilt, et il convient de rappeler que cette wilaya a bénéficié d’un programme complémentaire d’aménagement approuvé par le Président de la République. Cette mesure vise à répondre aux besoins de logement et à renforcer les infrastructures publiques dans la région.

Un avant-projet de loi sur l’industrie cinématographique

Pour conclure, dans un autre registre, un avant-projet de loi sur l’industrie cinématographique a été examiné lors de cette réunion gouvernementale, et cette nouvelle version tient compte des orientations du chef de l’État, qui souhaite prendre en considération les ambitions et les aspirations des jeunes désireux de s’investir dans ce domaine. De plus, cette loi vise à mettre en place des mécanismes précis pour le financement des œuvres cinématographiques.