Réunion du Gouvernement: Djerad rappelle les instructions de Tebboune

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a présidé, ce mercredi 6 janvier, une réunion du Gouvernement par visioconférence durant laquelle il rappelé les instructions du chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune.

Selon le communiqué des services du premier ministre, Djerad a rappelé, lors de la réunion, les instructions du président Tebboune données lors du dernier Conseil des Ministres.

En effet, le premier ministre a insisté sur « l’accélération de la mise en œuvre des mesures destinées à l’amélioration des conditions de vie des habitants des zones d’ombre ainsi que la densification des efforts pour la réforme du système financier et bancaire ».

Djerad a également insisté sur « le parachèvement des opérations de numérisation du secteur douanier et la lutte contre la surfacturation et la consécration d’une plus grande transparence dans les différentes activités, les procédures et les transactions économiques au moyen du développement de la numérisation et la consolidation du système national de statistiques ».

Les priorités du Gouvernement

Par ailleurs, le premier ministre a rappelé les priorités du gouvernement portant sur la concrétisation de certains objectifs, à savoir :