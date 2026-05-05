Réunion du Gouvernement : deux projets clés pour moderniser les villes en Algérie

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé ce mardi le 5 mai une réunion du Gouvernement. Plusieurs dossiers étaient à l’ordre du jour, liés aux infrastructures, à la transformation numérique, à la santé publique et à la protection sociale.

Le principal dossier évoqué, c’est celui lié au projet de décret exécutif relatif à l’homologation des matériaux de construction dans les travaux publics. Ce texte, toujours à l’étude, vise à instaurer des normes techniques rigoureuses afin d’assurer la qualité et la sécurité des infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires, maritimes et ferroviaires.

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Transformation numérique et situation épimidiologique

Autre dossier structurant : le projet de référentiel national d’adressage à l’horizon 2030. Inscrit dans les directives du Président de la République algérienne, ce chantier s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation numérique. Il devrait permettre une meilleure organisation des espaces urbains, tout en améliorant l’accès et l’efficacité des services publics grâce à une gestion basée sur les données.

Sur le plan sanitaire, le Gouvernement s’est penché sur la situation épidémiologique des maladies transmissibles. Les autorités ont relevé que ces pathologies demeurent un défi majeur pour le système de santé, appelant à renforcer les dispositifs de détection précoce, à accélérer la digitalisation des systèmes d’alerte et à améliorer la coordination entre les différents secteurs concernés.

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Réformes dans la sécurité sociale

Enfin, la question du financement du système de sécurité sociale a été au centre des préoccupations. Face aux mutations démographiques et à la hausse des dépenses, l’exécutif a insisté sur la nécessité d’engager une réforme globale garantissant la viabilité du système et son rôle dans la cohésion sociale.

À travers cette réunion, le gouvernement confirme sa volonté d’accélérer les réformes structurelles et de consolider les fondements d’une gouvernance moderne, adaptée aux défis économiques et sociaux à venir.

Entretien téléphonique entre Sifi Ghrieb et son homologue tunisienne

Par ailleurs, le Premier ministre Sifi Ghrieb, a eu un entretien téléphonique avec la cheffe du Gouvernement de la République tunisienne, Mme Sarra Zaafrani Zenzri. Selon le communiqué des services du Premier ministre, Sifi Ghrieb a exprimé, au nom de Monsieur le président de la République, ses remerciements aux autorités tunisiennes pour l’intervention diligente et la bonne prise en charge des blessés dans l’accident de la route survenu au matin du vendredi 1er mai 2026.

Le Premier ministre a également exprimé sa reconnaissance à la cheffe du Gouvernement tunisien pour la coopération des autorités tunisiennes et la facilitation de l’opération d’évacuation des victimes de cet accident.

De son côté, la cheffe du Gouvernement de la République tunisienne a indiqué que les efforts déployés par les autorités tunisiennes, en coopération avec leurs homologues algériennes, pour la prise en charge et l’évacuation des blessés, découlent du devoir de solidarité dicté par les profondes relations de fraternité unissant les deux peuples frères.

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