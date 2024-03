Réunion du Gouvernement : de nombreux dossiers au menu ce 20 mars

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a dirigé ce mercredi une réunion du gouvernement dédiée à l’étude d’un avant-projet de loi concernant les biens des waqafs.

En effet, selon un communiqué des services du Premier ministre, ce projet de loi vise à organiser, gérer, préserver et protéger ces biens selon une approche moderne, tout en établissant les conditions et méthodes pour leur exploitation, leur investissement et leur développement, dans le but de contribuer au développement national.

De plus, lors de cette réunion, le gouvernement a également examiné les textes d’application liés à la loi de la santé 11/18, en mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration de la couverture sanitaire nationale et la réduction des transferts à l’étranger pour des soins.

Le gouvernement ambitionne également de mettre en place des dispositifs de partenariat et de collaboration avec des établissements et des spécialistes étrangers afin de former les praticiens algériens aux nouvelles technologies de diagnostic et de traitement des patients.

Numérisation : avancée du processus

Par ailleurs, dans le cadre du suivi des directives du Président de la République concernant la transformation numérique dans tous les domaines, un exposé sur le processus de numérisation du secteur de la justice a été présenté lors de cette réunion.

Selon la même source, « La procédure en cours vise à améliorer la qualité des services et à faciliter les démarches légales, ainsi qu’à assurer le suivi des affaires présentées devant la justice ».

En outre, cette réunion a vu l’exposition du projet de transition énergétique. « L’exposé met en lumière les progrès des programmes de développement des énergies renouvelables, ainsi que la présentation de la stratégie nationale pour faire face aux changements climatiques », souligne le communiqué.

Cette réunion gouvernementale a mis en évidence l’engagement continu du gouvernement envers le progrès et la modernisation dans divers secteurs, allant de la gestion des biens publics à la santé publique et à la transition énergétique. L’accent mis sur la numérisation et les partenariats internationaux témoigne de la volonté de l’Algérie de s’aligner sur les normes et les avancées mondiales, tout en répondant aux besoins et aux défis nationaux.