Réunion du Gouvernement de ce 27 décembre : la préservation du pouvoir d’achat au menu !

Sous la présidence du Premier ministre, Nadir Larbaoui, la réunion du Gouvernement de ce mercredi 27 décembre 2023 a revêtu une importance capitale. Conformément aux directives émanant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboun, cette session a été principalement dédiée à l’évaluation des mesures prises par les différents secteurs concernés pour garantir un approvisionnement constant des marchés en produits de base, ainsi que pour assurer la stabilité des prix. L’objectif essentiel étant de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, une priorité déterminante dans l’agenda gouvernemental.

Lors de cette réunion stratégique, le Premier ministre et son gouvernement ont examiné en profondeur les initiatives mises en place par les secteurs concernés pour répondre aux défis actuels en matière d’approvisionnement et de stabilité des prix. Cette démarche s’inscrit dans une volonté affirmée de sécuriser les fondements économiques du pays et de consolider la confiance des citoyens en garantissant l’accès aux produits de base à des tarifs raisonnables.

Les principaux points à retenir de la réunion du Gouvernement !

Ainsi, la réunion du Gouvernement de ce 27 décembre a été dédiée à l’examen approfondi des mesures prises par les différents secteurs, en accord avec les orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en vue d’assurer la disponibilité constante des produits de base sur les marchés, tout en veillant à la stabilité des prix pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Et ce, suivant une approche économique concertée élaborée en collaboration avec les représentants des organisations professionnelles.

Au cours de cette réunion, le Gouvernement a aussi minutieusement étudié les propositions visant à améliorer et à rationaliser les œuvres universitaires. D’ailleurs, l’accent a été mis sur l’amélioration des conditions de résidence pour les étudiants, ainsi que sur la canalisation des efforts de l’État en faveur de cette catégorie de la société, conformément aux directives présidentielles.

Une autre priorité a été soulignée lors de cette réunion, à savoir l’urgence d’étendre l’installation gratuite de détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les foyers du pays. Cette mesure préventive, initiée lors de la réunion du Conseil des ministres du 24 janvier 2023 par le Président de la République, vise à réduire les accidents domestiques qui ont malheureusement entraîné plusieurs pertes de vie.

Enfin, la session a également été consacrée à l’évaluation des stratégies déployées pour contenir la propagation de la fièvre aphteuse, démontrant ainsi l’engagement continu du Gouvernement envers la santé et le bien-être de la population, a conclu le communiqué des services du Premier ministre.

