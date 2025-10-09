Réunion du Gouvernement : Cap sur les énergies renouvelables et la gestion de l’eau

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé ce mercredi une importante réunion du Gouvernement. L’ordre du jour était centré sur l’examen de l’avant-projet de la loi de règlement budgétaire pour l’exercice 2023, l’avancement des projets d’énergies renouvelables, notamment le programme de 3.200 mégawatts, et un point sur le programme de raccordement en eau potable des zones touchées par le stress hydrique.

Examen de l’avant-projet de loi de règlement budgétaire 2023

Le Gouvernement a procédé à l’examen de l’avant-projet de loi portant loi de règlement budgétaire pour l’année 2023, un acte essentiel avant sa soumission au Conseil des ministres.

Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 156 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances (Loi 18-15 du 2 septembre 2018), constitue la démarche par laquelle l’Exécutif rend compte au Parlement de l’exécution de la loi de finances de l’année considérée.

🟢 À LIRE AUSSI : Terres agricoles : Tebboune oppose un NON catégorique à leur déclassification

Un point marquant de cet examen est qu’il s’agit de la première loi de règlement budgétaire élaborée en application des nouvelles dispositions légales et réglementaires régissant le budget programme, entrées en vigueur au début de l’année 2023. Cette étape est cruciale pour l’évaluation de la performance des politiques publiques.

Les énergies renouvelables : pilier de la souveraineté énergétique

Une communication a été présentée au Gouvernement concernant l’état d’avancement des projets en énergies renouvelables, avec un accent particulier mis sur le programme ambitieux de 3.200 mégawatts.

Le Gouvernement a réaffirmé la volonté de l’État de positionner les énergies renouvelables comme un pilier central de la souveraineté énergétique et du développement durable de la nation.

À travers ce programme, l’Algérie engage sa transition énergétique vers un modèle diversifié, visant à exploiter pleinement son vaste potentiel solaire et à renforcer significativement les capacités industrielles locales dans ce secteur.

🟢 À LIRE AUSSI : Entretien téléphonique entre Tebboune et Al-Sissi : voici les sujets abordés

Il a été souligné, à cet égard, que des progrès significatifs ont été réalisés, notamment dans la fabrication nationale de certains équipements spécifiques à cette activité, ainsi que dans la concrétisation des infrastructures de production.

Suivi des projets hydrauliques : Un transfert d’eau crucial

Enfin, la réunion a inclus un suivi des actions menées pour garantir l’accès à l’eau potable aux régions subissant un stress hydrique.

Le Gouvernement a été informé de l’état d’avancement du projet de transfert d’eau d’Ain Kercha, situé dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi, vers le barrage Koudiet Lamdaouar dans la wilaya de Batna. Ce projet revêt une importance capitale pour améliorer l’approvisionnement en eau potable dans cette région.