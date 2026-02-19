Réunion du gouvernement : Alger lance un nouveau chantier pour désengorger cette commune

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé mercredi 18 février 2026 une réunion du Gouvernement consacrée à plusieurs dossiers stratégiques, allant de la modernisation du réseau routier d’Alger à la préparation de l’Aïd el-Adha, en passant par le plan national jeunesse 2025-2029 et les grands projets liés à la sécurité hydrique.

Dans le cadre du programme de développement et de modernisation du réseau routier de la capitale, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant déclaration d’utilité publique pour la réalisation d’une trémie au niveau de la commune de Chéraga (wilaya d’Alger).

Située au lieu-dit « El-Karia » sur la RN 41, cette infrastructure, dont le taux d’avancement avoisine les 60 %, vise à décongestionner la zone et à fluidifier la circulation entre Chéraga, Bouchaoui et Aïn Benian. Le projet s’inscrit dans une stratégie globale d’amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale.

Importation d’un million de moutons pour l’Aïd el-Adha 2026

Le Gouvernement a également pris connaissance de l’état d’avancement de l’opération d’importation d’un million de moutons en prévision de l’Aïd el-Adha 2026.

Cette mesure, ordonnée par le président de la République, s’inscrit dans un programme de soutien au pouvoir d’achat et vise à stabiliser les prix de la viande rouge tout en garantissant la disponibilité du cheptel pour le sacrifice rituel.

Le secteur de l’Agriculture a finalisé les accords sanitaires et commerciaux nécessaires, en coordination avec les services vétérinaires et douaniers, afin d’assurer la conformité sanitaire et la traçabilité des animaux importés.

Plan national jeunesse 2025-2029 : un cadre intégré

Autre point abordé : le plan national jeunesse 2025-2029. Ce programme s’inscrit dans la concrétisation des engagements présidentiels visant à renforcer le rôle de la jeunesse comme pilier du développement national.

Présenté comme un cadre d’action intégré et unifié, ce plan repose sur la coordination des politiques publiques destinées aux jeunes et sur un mécanisme d’évaluation basé sur des indicateurs de performance. L’objectif est de former une génération autonome, créative et pleinement impliquée dans le développement économique et social du pays.

Focus sur la sécurité hydrique

Enfin, la réunion a permis de faire le point sur l’avancement de plusieurs projets structurants liés à la sécurité hydrique.

Le Gouvernement s’est notamment enquis de l’état d’avancement du barrage de Sidi Khelifa, dans la wilaya de Tizi Ouzou, destiné à l’alimentation en eau potable du nord de la wilaya ainsi qu’à l’irrigation des terres agricoles.

Il a également examiné la situation du barrage de Bouzina, dans la wilaya de Batna, entré en service en juin 2024. Cette infrastructure assure l’approvisionnement en eau potable de la région montagneuse des Aurès et contribue à l’irrigation des terres agricoles, notamment les vergers et espaces arboricoles.

À travers ces différents dossiers, le Gouvernement met en avant une approche combinant infrastructures, soutien au pouvoir d’achat, promotion de la jeunesse et sécurisation des ressources hydriques, dans le cadre d’une vision globale de développement durable.

