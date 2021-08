Réunion du gouvernement : 7 mesures urgentes

Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 5 aout, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs dossiers, dont celui de l’industrie pharmaceutique.

Selon le communiqué sanctionnant la réunion, le gouvernement a pris une série de mesures urgentes. Ces dernières concernent le secteur de l’industrie pharmaceutique ainsi que celui du tourisme.

Benbahmed veut relancer de la production pharmaceutique

Lors de réunion, le ministre de l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed a présenté une communication durant laquelle il a avancé les mesures d’urgence de son département pour la relance de la production pharmaceutique.

La première mesure est la limitation de l’importation aux seuls produits essentiels non fabriqués localement ou en quantités insuffisantes. Quant à la deuxième mesure, c’est la mise en place d’une nouvelle plateforme numérique qui devra prendre en charge les programmes prévisionnels de production et d’importation accompagnés de plannings détaillés de livraison. Ces deux mesures urgentes ont pour but de réguler le marché national du médicament.

Évoquant le dossier de l’exportation, le ministre Benbahmed a préconisé la création des établissements pharmaceutiques dédiés à l’export avec la mise en place de plateformes logistiques pour faciliter l’opération. Il a également insisté sur le renforcement de la coopération multilatérale et bilatérale.

La relance du tourisme au Menu

L’autre dossier important examiné lors de la réunion est celui de la relance du tourisme. En effet, le ministre Yacine Hammadi a présenté cinq mesures urgentes que son département s’apprête à prendre afin de relancer le secteur durement impacté par la crise du coronavirus.

Afin de relancer le secteur, il est préconisé la mise en œuvre des mesures d’urgence suivantes : La préservation de l’activité touristique, à travers des mesures de soutien financier en faveur des entreprises et des opérateurs touristiques ; La facilitation de l’accès au foncier touristique ; L’encouragement de l’investissement et le financement des projets touristiques ; La promotion de la destination Algérie en recourant aux nouvelles technologies et la médiatisation sur les réseaux sociaux ; La promotion de l’Artisanat Traditionnel.