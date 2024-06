Réunion du Conseil exécutif de la wilaya d’Alger : voici les principaux points abordés !

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a présidé, mercredi 5 juin, une réunion importante du Conseil exécutif de la wilaya, consacrée à l’étude des propositions du nouveau programme pour l’année 2025 ainsi qu’à l’examen de l’état des projets enregistrés dans le programme en cours PEC du secteur de l’éducation.

Poursuivant la série de réunions du Conseil exécutif de la wilaya, dans le cadre du suivi de l’état des projets enregistrés dans tous les secteurs, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a réuni le Conseil exécutif mercredi dernier. La séance s’est tenue en présence du secrétaire général de la wilaya, du chef de cabinet, des walis délégués, des directeurs exécutifs, des directeurs des institutions de wilaya, ainsi que des cadres de la wilaya.

Le secteur de l’éducation, une priorité pour le wali d’Alger !

Lors de cette réunion, le directeur de la Programmation et du Suivi Budgétaire a présenté un exposé détaillant les propositions finales de la wilaya d’Alger pour l’inscription de nouveaux programmes financés par le budget de l’État. Cette version définitive des propositions sera envoyée aux services du Ministère des Finances, à la Direction Générale du Budget, et aux différents ministères concernés, conformément aux directives du wali d’Alger à l’issue de la réunion du Conseil exécutif du 22 mai dernier.

La priorité a été donnée aux projets du secteur de l’éducation, qui connaît un déficit important, notamment dans les parties Est et Ouest de la capitale. Une attention particulière a également été accordée aux secteurs des ressources en eau et des travaux publics. Des projets importants ont été proposés pour le secteur de la jeunesse et des sports, particulièrement pour les résidents de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, incluant la construction de plusieurs infrastructures de proximité.

Ainsi, le secteur des ressources en eau verra plusieurs projets, tels que la réhabilitation des réseaux d’égouts et la résolution des problèmes de fuites d’eau. Le secteur des travaux publics prévoit la réalisation de nouvelles routes, l’agrandissement des voies existantes, ainsi que la création de nouvelles entrées et de passages supérieurs.

Pour le secteur de la santé, il est prévu l’acquisition d’équipements pour les nouvelles infrastructures de santé en construction dans la capitale, notamment les hôpitaux de Reghaia, Beraki, Aïn Benian et d’autres établissements de santé que les services de la wilaya aspirent à construire pour améliorer la prestation de services dans toute la wilaya. Mais aussi, l’acquisition de moyens logistiques supplémentaires, comme de nouvelles ambulances.

En outre, le secteur de l’urbanisme prévoit l’aménagement de plusieurs espaces et terrains en parcs de loisirs pour les citoyens, ainsi que la réhabilitation de plusieurs bâtiments du front de mer en vue d’embellir le littoral.

Réunion du Conseil exécutif : quelles sont les directives du wali d’Alger ?

Outre ces secteurs, d’autres projets ont été enregistrés dans divers domaines visant à améliorer et à fournir des services de qualité aux résidents de la capitale. Le secteur des transports prévoit la construction d’une station multimodale à Zéralda et de nouvelles lignes de téléphérique. Le secteur de la protection civile inclut la construction de nouvelles unités, ainsi que l’extension et la construction de nouveaux sièges administratifs.

De plus, le secteur des forêts compte des projets d’aménagement d’espaces forestiers et des études pour améliorer et valoriser les espaces forestiers de la capitale. Concernant l’action sociale et la solidarité, des projets ont été enregistrés pour la rénovation de plusieurs maisons et établissements pour les personnes âgées et les enfants. Par ailleurs, le secteur de la culture a consacré des projets pour la restauration et la réhabilitation de divers monuments historiques, culturels et artistiques.

Les travaux de cette réunion ont également inclus une autre présentation concernant le programme de construction de nombreuses infrastructures scolaires, en particulier en réponse au déficit constaté dans ce secteur. Ainsi, la présentation a détaillé la situation globale des établissements et des projets, tout en passant en revue les projets qui sont en cours de réalisation et ceux qui seront livrés pour la prochaine rentrée scolaire.

Enfin, les discussions ont porté sur divers autres points, notamment les nouveaux équipements à acquérir pour les entreprises de nettoiement afin d’assurer une meilleure gestion de l’environnement et de la propreté, ainsi que les équipements nécessaires pour les unités de protection et de sécurité dans divers espaces.

Après avoir suivi les différentes présentations et demandé des précisions, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a donné des instructions à tous les responsables pour accorder une importance particulière à la nouvelle ville de Sidi Abdellah et à la propreté de l’environnement, en augmentant les ressources matérielles et humaines dans les différents secteurs.