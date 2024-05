Réunion consulaire à Paris : vers une meilleure prise en charge de la diaspora algérienne

Dans le cadre des directives du président Tebboune pour répondre aux préoccupations de la diaspora algérienne, le SG du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramane, a présidé une réunion les 17 et 18 mai. Cette rencontre, organisée à l’ambassade d’Algérie en France, a rassemblé l’ensemble des chefs de postes consulaires algériens en Europe et en Amérique du Nord.

En effet, lors de cette réunion, en présence de l’ambassadeur Saïd Moussi et de cadres du ministère, et a permis une évaluation exhaustive de la gestion consulaire des Algériens à l’étranger. L’objectif était de passer en revue l’état des mesures pour améliorer les services consulaires et répondre aux attentes pressantes de la communauté algérienne.

De plus, les participants ont constaté l’impact positif des nouvelles dispositions annoncées en faveur de la diaspora. Ces mesures incluent l’allègement des conditions de voyage pendant l’été, la prolongation des heures de travail, la réintroduction du système de rendez-vous, et la prise en charge des frais de rapatriement des dépouilles. Ces initiatives visent à faciliter les démarches administratives pour les Algériens vivant à l’étranger.

Qu’en est-il du renouvellement des passeports biométriques ?

Par ailleurs, la réunion a abordé les progrès réalisés dans le renouvellement des passeports biométriques, et les participants ont échangé des idées et des expériences pour améliorer encore ce processus. Ils ont discuté des défis rencontrés et des mesures supplémentaires nécessaires pour simplifier cette opération au sein des services consulaires algériens.

À quelques mois du prochain scrutin présidentiel, cette réunion a permis de revoir les préparatifs nécessaires pour assurer le succès de cet important événement national, ou les chefs de postes consulaires ont reçu des directives précises pour garantir une prise en charge de qualité de la communauté algérienne à l’étranger pendant cette période cruciale.

Pour conclure, des orientations pratiques ont été données aux chefs de postes consulaires pour renforcer la qualité des services consulaires. Ces directives s’inscrivent dans la volonté du président de la République d’accorder une place de choix à la diaspora dans l’action diplomatique du pays, et visent également à assurer la pleine participation de la communauté algérienne à l’édification de l’Algérie Nouvelle.