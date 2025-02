Réunion avec les syndicats de l’Éducation : retraite et indemnités sur la table du ministère

Le 1ᵉʳ février 2025, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Saïd Saadoui, a présidé une séance de travail avec les représentants des syndicats du secteur de l’éducation. Cette rencontre, marquée par un esprit de dialogue et de collaboration, a permis aux organisations syndicales de présenter leurs suggestions concernant les réformes en cours. Notamment celles portant sur les décrets exécutifs relatifs aux fonctionnaires de l’éducation (54/25 et 55/25).

Le ministre a été accompagné du président de son cabinet, chargé de superviser cette commission. Lors de la rencontre avec les représentants des syndicats des aides-éducateurs, des conseillers d’éducation, des surveillants de lycées, des conseillers en orientation scolaire et professionnelle. Ainsi que des techniciens des laboratoires. Chaque organisation a présenté des propositions détaillées concernant les conditions de travail et les aspects sociaux des employés du secteur éducatif. On fait le point !

Le syndicat national des aides et surveillants de l’éducation

Le syndicat a insisté sur la nécessité de valoriser l’expérience professionnelle et les diplômes des employés. Il a proposé de ne pas plafonner la carrière professionnelle et de rehausser le grade de base pour les surveillants à la classe 12. De plus, il a demandé la réduction de l’âge de la retraite et l’introduction d’une indemnité de 30% pour ce corps de métier.

Le syndicat national des conseillers d’éducation

Par ailleurs, les conseillers d’éducation ont suggéré d’intégrer tous les conseillers issus du corps de l’encadrement éducatif dans la nouvelle catégorie des “Nouveaux Directeurs de Collèges”. En effet, le syndicat a également demandé de réduire le délai d’intégration à trois ans, au lieu des sept prévus initialement. Enfin, une nouvelle fonction de “Inspecteur Pédagogique” devrait être créée pour les conseillers principaux et les détenteurs de doctorats.

Le syndicat des surveillants des lycées

En outre, les représentants de ce syndicat ont proposé l‘intégration des surveillants de lycées dans le corps administratif. Avec des perspectives de promotion vers des fonctions comme Inspecteur de l’Éducation Nationale. De plus, ils ont plaidé pour la création de nouvelles primes. Notamment pour la responsabilité, la gestion pédagogique et les missions spéciales.

Le syndicat des conseillers en orientation scolaire et professionnelle

Le syndicat des conseillers en orientation a demandé au ministre de l’Éducation l’abolition de la catégorie de fonctionnaire en voie de disparition (classe 12). Ainsi que l’intégration des conseillers dans une nouvelle fonction de Conseiller Analyste. Par ailleurs, les conseillers principaux devraient bénéficier d’une promotion à la classe 14. Ainsi, ceux ayant plus de dix ans d’expérience à la classe 16.

Le syndicat des techniciens des laboratoires

Pour le personnel des laboratoires, l’accent a été mis sur la valorisation de l’expérience. Le syndicat a demandé l’élévation des grades pour ceux comptant plus de 20 ans de service effectif. Des perspectives de promotion vers des grades supérieurs, comme technicien de laboratoire et formateur, ont également été suggérées. Enfin, il a été proposé d’ajouter des primes supplémentaires pour les tâches pédagogiques, documentaires et pour la performance.

Par ailleurs, dans la même journée, le ministre de l’Éducation a rencontré le syndicat des enseignants du moyen secondaire. Ce dernier a fait part de ses préoccupations et propositions. En outre, l’amendement du cadre législatif et la refonte des conditions de travail ont fait l’objet d’un échange approfondi.